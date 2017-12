La Generalitat Valenciana xifra en 2,5 milions el cost de la contractació d'empleats falsos en Educacació

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana ha quantificat els perjudicis econòmics derivats dels contractes laborals amb persones que "mai" van treballar per a l'empresa pública de construcció de centres escolars, Ciegsa, però que rebien un sou de l'administració autonòmica en 2,5 milions d'euros.

A més, i segons una informació publicada avui per l'agència Europa Press, l'exconseller d'Educació, exvicepresident del Consell i actual president del Partit Popular a la provincia d'Alacant, José Ciscar, hauria autoritzat la contractació de l'exregidor del PP de València, Emilio del Toro, com un empleat 'zombi' –que no acudia al seu lloc de treball– en Ciegsa.

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana ha remès tota aquesta informació al jutjat d'instrucció número 18 de València, dins de la peça separada del cas Imelsa en la qual s'investiguen presumptes irregularitats en la contractació de personal per a Ciegsa.