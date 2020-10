La Generalitat Valenciana prepara mesures en diverses localitats per "encapsular alguns brots "

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reconegut que al Consell existeix preocupació per l'evolució de la pandèmia en algunes zones del País Valencià i que en els pròxims dies l’executiu aprovarà mesures en diferents ciutats per "encapsular els brots".

Puig, que ha comparegut davant els mitjans de comunicació després de reunir-se amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha defensat que les mesures s’aplicaran en funció del que "determinen els tècnics de Salut Pública" i ha subratllat que, tot i que el País Valencià està en una situació més favorable que altres territoris de l’Estat, necessita reduir la incidència del virus i evitar "els triomfalismes".

De fet, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja treballa en l’aprovació de més restriccions en localitats del sud com el Pinós (Vinalopó Mitjà), amb 514 casos per 100.000 habitants, o Elda (Vinalopó Mitjà), amb 210 casos. Es tracta d’índexs molt elevats, atès que al conjunt del País Valencià durant els últims set dies s’ha registrat una taxa de 39,47 casos per cada 100.000 habitants i de 95,09 durant els últims 14. La mitjana d'Espanya dels últims 14 dies és de 263,35 casos.

Amb l'objectiu de contenir l'avanç de la pandèmia, el president de la Generalitat també ha aprofitat la seva compareixença al ple de les Corts per anunciar que la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública contractarà 260 rastrejadores més, en concret, persones llicenciades en medicina que han fet l'examen MIR però no han tingut plaça. En aquests moments la Generalitat Valenciana ja compta amb 1.393 rastrejadors, més els 150 sol·licitats a l'exèrcit, als quals se sumaran els 260 nous.