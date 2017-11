El govern valencià sol·licitarà que les comunitats forals col·laborin en el fons de solidaritat autonòmic

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que el seu govern plantejarà al Consell de Política Fiscal i Financera i als partits polítics al Congrés de Diputats que les comunitats forals col·laborin en el fons de solidaritat del nou sistema de finançament.

Puig ha fet aquest anunci durant la sessió de control a les Corts Valencianes, ha assenyalat que "no és possible que no hi aportin res" i que el nou sistema de finançament ha de garantir "l'equitat, la igualtat dels ciutadans i la singularitat dels territoris".

El cap del Consell ha afegit que el seu govern "no està en contra de la quota": "Del que estem en contra és que això signifiqui injustícia i manca d'equitat". Puig ha afegit que "no és possible" que hi hagi territoris que rebin "fins a un 35% més que el País Valencià", que el País Valencià tingui 11 punts menys de renda 'per capita' que la mitjana, i que, a més, els valencians "paguin com si fossin rics".