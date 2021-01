La Generalitat Valenciana tanca la restauració i manté oberts els comerços fins a les 18 h

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest migdia el tancament de la restauració –fins ara els bars i restaurants podien estar oberts fins a les 17 h– que només podran oferir menjar per emportar i del comerç a les 18 h a excepció dels establiments essencials com supermercats. També es tancaran els bingos, cases de joc, casinos i sales recreatives. Per contra, es mantindran oberts espais culturals com museus o teatres.

L'objectiu de les mesures és reduir l'expansió dels contagis, que durant les últimes setmanes han crescut amb força i han obligat a fer els primers trasllats de persones infectades a hospitals de campanya, a ajornar operacions no urgents i a derivar pacients a la sanitat privada.

De fet, segons dades facilitades per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ahir dilluns els hospitals valencians també van tornar a batre el rècord de persones ingressades (3.829) i de persones a les UCI (505), una circumstància que des de divendres es repeteix cada dia. També es va registrar el màxim nombre de víctimes mortals (95: l’anterior era de 92).

🔴 "Tancament de tota l’hostaleria de la Comunitat Valenciana. Només es permetrà el servei de menjar per a emportar, siga distribuït al local o per repartidors" @ximopuig pic.twitter.com/vLtCHzhIC0 — Generalitat (@generalitat) January 19, 2021

Aquest dimarts el Consell ha acordat tancar les instal·lacions esportives amb l'excepció dels esportistes federats i sol·licitarà al govern espanyol que permeti rebaixar la mobilitat nocturna a les 20 h (en aquests moments és a les 22 h). També es mantindrà el tancament perimetral autonòmic.