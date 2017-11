Guanyar Alacant abandona el govern municipal i deixa sol el PSPV en no dimitir l'alcalde

Els cinc regidors del grup municipal de Guanyar Alacant han renunciat aquest dimecres a les seves competències municipals dins del govern local en complir-se el termini donat al socialista Gabriel Echávarri per deixar l'alcaldia. L'alcalde està sent investigat pel presumpte fraccionament de contractes i per l'acomiadament d'una familiar del portaveu del Partit Popular.

Els regidors de Guanyar Alacant han registrat per escrit la seva sortida de l'equip de govern, on només es mantenen els sis representants socialistes, ja que els tres regidors de Compromís, que també formaven part del govern local, el van abandonar ara fa una setmana pel mateix motiu.

El portaveu de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, s'ha mostrat convençut que aconseguirà els 15 vots necessaris per substituir Echávarri al capdvant del consistori i ha assegurat que l'actual alcalde està causant un "greu dany" a la ciutat. Pavón ha afirmat que fins que arribi aquest moment, la formació exercirà "una oposició crítica i responsable".

"Echávarri caurà, més tard o més d'hora, i la ciutat tornarà a recuperar la seva dignitat perduda", ha dit el portaveu municipal, que ha advertit que aconseguiran els 15 vots per rellevar-lo i no permetran que el Partit Popular aconsegueixi l'alcaldia.

El PP reclama el suport de Cs per governar la ciutat

Per la seva banda, el portaveu del PP a l'Ajuntament d'Alacant, Luis Barcala, ha sol·licitat el suport d'altres grups, en especial de Ciutadans, per governar la ciutat. Barcala ha recordat que els populars van ser la llista més votada en les eleccions del 2015, amb vuit regidors, i ha manifestat que el PSPV, amb sis regidors, en solitari no pot governar. En aquest sentit, ha anunciat que intentarà buscar un acord per governar amb els cinc regidors que té Ciutadans.