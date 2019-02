El pare de Guillem Agulló encapçalarà la representació d'Esquerra Republicana del País Valencià a les europees

Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha escollit Guillem Agulló, pare del militant independentista assassinat per l'extrema dreta el 1993, com a principal representant de la federació valenciana en la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya per a les eleccions europees del 26 de maig, que la formació compartirà amb Bildu i BNG.

La formació també ha triat les tres persones de la federació valenciana que acompanyaran Agulló en la candidatura. Es tracta dels militants d'ERPV Rebeca Abad i Brotons, Juanvi Salavert i Pons i la independent i activista mediambiental Maria Pérez i Company.



Agulló ha justificat la decisió de participar en la llista electoral pel sentiment de solidaritat que sent davant la situació que es viu a tot l'Estat. "Em preguntava què podia fer davant la repressió que estem patint, i desitjava que em proposaren com a candidat d'Esquerra Republicana. Ho desitjava perquè amb Esquerra Republicana compartisc el dolor, la lluita pel benestar social, tot allò que representa la República i eixos valors que tenim com a poble sobirà".

El president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, ha assegurat que la tria de Guillem Agulló situa ERPV com "l’única força valenciana que planta cara a l’Estat". "La nostra és una candidatura plural de forces independentistes", ha conclòs.