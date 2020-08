Primeres imatges de la pel·lícula 'La mort de Guillem'

Les productores catalanes Lastor Media i SomBatabat i la valenciana Suica Films han publicat el tràiler de la pel·lícula La mort de Guillem, el film que narra l'assassinat del jove independentista i antifeixista valencià Guillem Agulló l'11 d'abril del 1993.

La difusió de les primeres imatges es produeix poques hores abans de l'estrena de la pel·lícula, dilluns. La cita escollida és la 23a edició del Festival de Màlaga, que a més premiarà el director del film, el català Carlos Marques-Marcet. El cineasta rebrà el guardó Talent Málaga en reconeixement a la seva breu però exitosa trajectòria. Marques-Marcet és autor, entre altres, de 10.000 km i 13 dies d'octubre.

A la tardor la pel·lícula serà emesa per À Punt i TV3, que han cofinançat el projecte juntament amb l'Institut Valencià de Cultura i l'Institut del Cinema Català. Per completar i, alhora, convertir-se en altaveu del film, les tres productores juntament amb companyies com Propaganda pel Fet! van posar en marxa la campanya La lluita continua. La iniciativa pretén "donar veu a persones, col·lectius i grups socials que han patit –i pateixen– la xacra de l’odi, la xenofòbia, el racisme, la persecució política i la discriminació".