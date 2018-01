El cap de la Gürtel admet el finançament il·legal de les campanyes electorals del PP valencià

El cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, que serà jutjat a partir de dilluns a l'Audiència Nacional juntament amb 19 acusats més -entre ells els exdirigents del PP Ricardo Costa i Vicente Rambla- pel suposat finançament il·legal del Partit Popular del País Valencià, està negociant amb la Fiscalia d'Anticorrupció un acord de conformitat que atenuï la seva condemna a canvi de reconèixer els fets i reparar el dany.

En l'escrit on Correa admet el fets, i al qual ha tingut accés l'agència Efe, el líder de la trama reconeix que el PP valencià va pagar amb diners negres treballs contractats a Orange Market, l'empresa valenciana de la Gürtel, de diverses campanyes electorals. En concret, es tractaria de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les estatals del 2008, on el PP va ser candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i a la del govern espanyol, Mariano Rajoy.

El líder de la trama explica que la societat Orange Market va ser creada per la trama quan van deixar de treballar per al PP a Génova i que a través d'un contacte d'Álvaro Pérez, 'el Bigotes', van arribar fins a l'expresident Francisco Camps i van començar a treballar per als populars valencians.

Tres formes de pagament

Segons la versió de Correa, els pagaments a Orange Market eren abonats de tres maneres: mitjançant factures correctes, pagaments en B o la creació de factures fictícies que es van girar a diferents empresaris per treballs no realitzats a les seves empreses.

Si bé admet que estava al corrent d'aquesta forma de pagament, Correa assegura que desconeixia els detalls de "tals operacions", i explica que el Bigotes es dedicava a la captació dels esdeveniments i el seu desenvolupament, i el segon en la trama, Pablo Crespo, i un altre integrant de l'anomenat grup, Cándido Herrero, supervisaven des de Madrid els costos dels esdeveniments. Segons la confessió del cap de la trama, els diners B del PP valencià es traslladaven a Madrid per guardar-los en una caixa B que ell controlava

Rebaixa de la pena

En aquest judici Correa s'enfronta, abans d'arribar a un acord, a una petició de la fiscalia de 24 anys i mig de presó. De moment, el jutge central del penal, José María Vázquez Honrubia, al qual correspon jutjar aquests fets, ha acceptat la petició, signada pel cap de la Gürtel, de desbloquejar dos comptes a Suïssa a nom de Golden Chain Properties en l'entitat Crédit Suisse per "procedir a la reparació del dany causat".

En decretar el desbloqueig, acordat en esclatar el cas, el 2009, el magistrat ha establert que només s'ha d'extreure d'aquests comptes els dos milions d'euros que la fiscalia estima que es van defraudar. El jutge explica que la repatriació dels fons "no només possibilita la ràpida recuperació de la suma defraudada al perjudicat, (...) sinó que pot fonamentar l'atenuant de reparació amb la consegüent disminució de la pena a imposar a l'acusat ".

Aquesta rebaixa en la pena és possible -afegeix la interlocutòria- "en facilitar l'acció de la justícia, i l'agilització de la causa", i perquè "hi ha un alt grau de probabilitat que Francisco Correa estengui la seva col·laboració" per "al total aclariment dels fets i la determinació dels responsables criminalment dels mateixos".

Acord amb nou empresaris

El febrer passat, els nou empresaris acusats en aquest judici de finançar el PP ja van arribar a un acord amb la fiscalia i van admetre els fets a canvi de ser condemnats a penes lleus.

Un d'ells, l'empresari Enrique Ortiz, també processat en el cas Brugal, en un escrit presentat davant del jutge instructor de la trama Gürtel, José de la Mata, va admetre els fets i va demanar l'aplicació de l'atenuant de "confessió tardana" i que es se'l condemni a 15 mesos de presó enfront dels quatre anys que la fiscalia demanava provisionalment per a ell.