Crisi a l'IVAM per la decisió de la conselleria de no renovar en el càrrec l'actual director

Els integrants del consell assessor de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) han presentat la seva dimissió de manera unànime per la decisió de la conselleria d'Educació, Cultura i Esports de no renovar en el càrrec l'actual director del museu, José Miguel García Cortés, i convocar un concurs per designar el seu substitut.

Els membres de l'òrgan assessor han qualificat la mesura de "decisió política unilateral" i, en un escrit remès a la conselleria fet públic per García Cortés, han defensat que al consell assessor li correspon pronunciar-se "sobre qualsevol qüestió artística que puga derivar-se de l'activitat principal" de la institució. Segons els components de l'organisme, l'administració "ha incomplit" el codi de bones pràctiques de la cultura valenciana, el codi de bones pràctiques d'àmbit estatal i el codi deontològic del Consell Internacional de Museus. Els fins ara membres del consell assessor han afegit que la mesura suposa "una vulneració de la independència de la institució".

Formaven part d'aquest òrgan Pedro Azara, professor titular d'estètica al departament de teoria i història de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya; María Dolores Jiménez-Blanco, directora del departament d'història de l'art de la Universidad Complutense de Madrid; David Pérez, catedràtic de claus del discurs artístic contemporani de la Universitat Politècnica de València, i Álvaro M. Pons, professor titular de la Universitat de València i director de la Càtedra d'Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València.

Cortés acusa la conselleria "d'actituds impositives"

Després de saber la dimissió de tots els membres del consell assessor, l'encara director de l'IVAM, que acaba mandat al setembre, ha "lamentat profundament" la mesura i n'ha responsabilitzat la conselleria. "Quan es prenen decisions unilaterals es creen problemes en institucions que no en tenien i que funcionen satisfactòriament". "Estic convençut que l'IVAM s'haguera estalviat tot aquest dolorós procés si s'haguera evitat caure en actituds impositives i s'haguera comptat amb tots els sectors, ja que el projecte de l'IVAM no és un projecte particular", ha defensat García Cortés en un comunicat.

La conselleria defensa que convocar el concurs és "el que marca la llei"

Per la seva banda, la conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha negat haver pres cap decisió al marge del seu consell rector i ha defensat que la seva voluntat és posar en marxa un concurs de lliure concurrència "tal com marca la llei", una mesura de la qual ja havien informat l'òrgan assessor.

En un comunicat, el departament que dirigeix Vicent Marzà afirma que "lamenta la dimissió", però defensa que "les argumentacions donades no es corresponen a la realitat: ni se cessa la direcció ni s'incompleix el codi de bones pràctiques en la cultura valenciana. Més aviat al contrari, es compleix escrupolosament", emfatitza el text.

"Posar en dubte els procediments i els òrgans rectors de l'IVAM mostra un desconeixement de l'estructura d'aquest espai museístic i és un greuge per a la institució", han afegit des de la conselleria, que ha insistit que "la llei 1/2018 de l'IVAM és molt clara i determina que per fer un nou contracte cal convocar un concurs de lliure concurrència segons el que marca el codi de bones pràctiques en la cultura valenciana".

Sobre les tasques del consell assessor s'indica que "és un òrgan amb funcions consultives, les funcions de les quals són: informar sobre la programació i l'adquisició d'obres d'art, la proposta d'acceptació de donacions o cessions a l'IVAM, com també sobre totes aquelles qüestions que li siguen plantejades pel consell rector o la direcció, en relació amb les qüestions artístiques que puguen derivar-se de l'activitat principal de l'IVAM".