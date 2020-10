Imputen per un delicte d'atemptat a l'autoritat els tres militants antifeixistes detinguts a València

El jutjat d'instrucció número 7 de València ha acordat la imputació per un delicte d'atemptat a l'autoritat dels tres militants antifeixistes que van participar en una concentració al barri de Benimaclet, a València, per oposar-se a una marxa de torxes convocada per formacions d'extrema dreta com Espanya 2000 i Falange Espanyola amb motiu de la celebració del 12 d'Octubre.

Els fets haurien tingut lloc durant una corredissa prèvia a la desfilada ultra. Agents de la Policia Nacional van intentar aturar-la aturar per, després, detenir els joves. Fruit de l'enfrontament, haurien resultat ferits un dels militants antifeixistes, que va necessitar atenció sanitària, i tres agents.

Segons han confirmat a l'ARA fonts del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV), el magistrat ha rebutjat, com a mínim en aquest moment de la instrucció, la imputació dels joves pels dels delictes d'odi i robatori amb violència, que, segons ha afirmat a l'ARA l'advocat dels tres militants antifeixistes, formaven part de l'atestat policial. En la seva denúncia, els quatre seguidors d'extrema dreta també haurien afirmat haver sigut agredits i haver patit la desaparició d'un telèfon mòbil.

Per contra, el jutge Rafael Carbona sí que ha acceptat investigar l'acusació d'atemptat a l'autoritat basant-se, entre d'altres, en el relat dels agents, que diuen haver patit traumatismes, eritemes i lesions en la parpella. Els policies, i segons una informació d' Eldiario.es, acusen els joves d'haver mostrat una “actitud molt agressiva”. El magistrat està ara a l'espera de rebre els informes sanitaris sobre les presumptes agressions als policies i al seguidor antifeixista que va necessitar atenció hospitalària i, així, tancar la instrucció.

L'advocat dels tres joves afirma que els detinguts, d'entre 27 i 37 anys, no recorden "amb detall" com es van produir els fets, atesa la situació de nervis que van viure. El lletrat emfatitza que el més destacat del cas és la seva retenció al calabós "sense motius" durant dos dies i tres nits, "inicialment justificada perquè un dels tres era a l'hospital, posteriorment pel suposat delicte d'odi, mai concretat, i finalment per la necessitat d'esperar a la declaració dels militants d'extrema dreta, que es va produir dimarts al migdia. És a dir, 24 hores abans de deixar-los en llibertat".

La Generalitat "sancionarà" els militants d'extrema dreta per exhibir simbologia nazi

Paral·lelament a la investigació judicial, la Generalitat Valenciana ha iniciat un procés per intentar esclarir els fets, en aquesta ocasió analitzant l'actuació dels seguidors d'extrema dreta. En concret, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha afirmat que "les vulneracions del 12 d'Octubre a la llei de memòria", per part dels militants ultres en la marxa de torxes, "són punibles i seran sancionades". Així ho ha dit després de la seva trobada aquest dimarts amb la delegada del govern espanyol al País Valencià, Gloria Calero.

Per la seva banda, Calero s'ha compromès a facilitar tota la informació sobre les persones que van exhibir banderes franquistes i altres elements de simbologia nazi, en el que suposa "una clara vulneració" de l'article 40 de la llei valenciana de memòria democràtica i per a la convivència.

Pérez Garijo ha defensat que els fets ocorreguts el 12 d'Octubre passat a València "van vulnerar" la llei i són "punibles". "Un cop tinguem les identificacions, procedirem a aplicar el compliment de la llei", ha dit.