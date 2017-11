13 seguidors d'extrema dreta, imputats per les agressions del Nou d'Octubre a València

El jutjat d'instrucció número 15 de València ha obert una causa per delictes d'odi, lesions, danys i desordres públics contra 13 persones per les agressions que seguidors de formacions d'extrema dreta com Espanya 2000 o Yomus, la facció més radical d'aficionats del València CF, van realitzar el passat Nou d'Octubre, diada del País Valencià, durant la manifestació que cada any convoquen les formacions d'esquerres i valencianistes i que enguany tenia el lema 'Sí al valencià'.

El jutge imputa als 13 investigats delictes contra els drets fonamentals (delicte d'odi) amb motivació discriminatòria per raons ideològiques, danys, desordres públics i diversos delictes de lesions en un nombre encara pendent de determinar.

A un dels investigats també li imputa un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa per intentar sostreure la càmera a un fotògraf.

A la causa s'hi han incorporat les denúncies interposades per la Xarxa Espanyola d'Immigració i Moviment contra la Intolerància i diversa documentació gràfica aportada per diversos col·lectius.

Nou membres de Yomus

Segons l'atestat policial, les persones reconegudes i identificades estan "relacionades amb l'entorn actiu d'ideologies pròximes a la dreta més radical, particularment com a integrants o simpatitzants del grup Yomus". Dels 13 identificats i detinguts, nou són membres d'aquest grup ultra d'aficionats del València CF.

En la seva acta, l'instructor acorda prendre declaració als 13 investigats i ofereix a l'Ajuntament de València la possibilitat de personar-se per reclamar pels danys en el mobiliari urbà durant els aldarulls.

A més, el jutge prendrà declaració als perjudicats, que seran valorats pel metge forense per conèixer l'abast i evolució de les lesions com a conseqüència de les agressions.