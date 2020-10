Inaugurada la segona edició de la Plaça del Llibre de Castelló de la Plana

La plaça de Santa Clara de Castelló de la Plana acull des d’aquest dijous fins diumenge la segona edició de la Plaça del Llibre. La trobada pretén convertir-se en "un gran aparador" de les publicacions en català al País Valencià, i enguany comptarà amb la participació de prop de 60 autors i més de 30 activitats programades.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha agraït "la capacitat organitzativa de les entitats culturals per crear esdeveniments segurs adaptats a la situació del covid”, i ha defensat la necessitat de "tornar al carrer i apostar per la cultura en viu". Per la seva banda, Jesús Figuerola, president de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), ha defensat que en “un any complicat era important que els llibres ocuparen els carrers i demostrar que la cultura és segura".

Enguany, la Plaça del Llibre de Castelló de la Plana comptarà amb una plataforma virtual perquè la trobada també sigui accessible als públics que no poden acostar-s'hi físicament. A més, aquest portal inclourà també una llibreria en línia amb 14.000 títols que podran ser adquirits de manera "àgil i ràpida".

Antipoesia, maternitat, traducció…

Durant les quatre jornades de la trobada, els visitants podran gaudir de presentacions de noves publicacions, taules redones, trobades amb autors i contacontes, entre altres activitats. En el programa destaquen cites com Poesia i antipoesia: l’oposició de noves tendències; Maternitat novel·lada. La realitat dins la ficció; Escriptors valencians editats a Catalunya o Traduccions al català. Atrapa la llebre i el procés de traducció.

La Plaça del Llibre de Castelló de la Plana també inclou la celebració d’un festival literari que comptarà amb la participació d’autors valencians, catalans i balears com Joan Navarro, Laia Asso, Salvador Jàfer, Núria Cadenes, Joan Benesiu, Eva Baltasar o Manel Baixauli.