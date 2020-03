Múrcia aïlla les ciutats de costa i el País Valencià tanca tots els serveis per evitar l'expansió del coronavirus

El govern de la Regió de Múrcia ha ordenat aquest divendres l'aïllament dels seus municipis costaners davant l'arribada de ciutadans provinents de Madrid amb l'objectiu de sortejar la decisió del govern espanyol de suspendre les classes i fomentar el teletreball, desplaçant-se a les comunitats autònomes del Mediterrani per allotjar-se a vivendes residencials de la seva propietat o als hotels de costa.

La decisió de l'executiu murcià, que afecta localitats com Cartagena, Sant Pedro, Los Alcázares, San Javier, La Unión, Mazarrón i Águilas ha estat seguida per la de l'executiu valencià que ha anunciat aquest migdia el tancament a partir de demà de tots els espais restauració, cultura i oci, inclosos teatres, cinemes, bars, restaurants, discoteques, piscines i poliesportius.

Amb aquestes mesures els dos governs pretenen apaivagar la intranquil·litat amb que al País Valencià i Múrcia es viu l'arribada de molts ciutadans de Madrid i la possibilitat que aquests propiciïn una major contagi del coronavirus. Al País Valencià ja sumen 148 casos actius, 39 a Múrcia, i gairebé 2.000 a Madrid.

De fet, a la comarca de la Marina Alta, un dels principals destins turístics del País Valencià, l'únic positiu que s'ha detectat ha estat un professional sanitari que hauria visitat Madrid ara fa uns dies. Un cas molt semblant és el d'una veïna de Gandia, que s'hauria traslladat a la capital espanyola per visitar la seva mare a finals de febrer. Davant aquesta situació, a ciutats com Gandia o Cullera, dos destins habituals dels habitants del centre peninsular, s'han suspès tots els serveis turístics i, fins i tot, s'ha prohibit el bany.

Una altra prova del trasllat dels veïns de Madrid a les costes valenciana i murciana ha estat l'increment de reserves hoteleres. Ho certifica Toni Mayor, president d'Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm i la Costa Blanca, que ha destacat "el fort increment viscut en la demanda d'habitacions". "Després de l'anunci de suspendre les classes a Madrid vam començar a rebre telefonades per reservar habitacions, ara però, i després de l'anunci del govern valencià de tancar tot, ja no n'estem acceptant cap", ha destacat l'empresari valencià.

19.000 estrangers a Benidorm per celebrar Sant Patrici

Mayor considera que les mesures del govern espanyol fins ara havien estat "insuficients" i que no es deuria haver permès la sortida del ciutadans que resideixen a Madrid. El president d'Hosbec també alerta del problema que es podria viure a Benidorm si l'executiu espanyol decideix aquest dissabte tancar les fronteres després de l'aprovació de l'estat d'alarma. "Amb motiu de la festivitat de Sant Patrici [que té lloc cada 17 de març] hem rebut la visita de prop de 15.000 britànics i uns 2.000 holandesos i belgues. Si es tanquen les fronteres o a partir de demà deixen d'haver activitats d'oci, lògicament, aquestes persones voldran anar-se'n, ¿com ho organitzaran?".

Per últim, Toni Mayor anuncia l'allau d'ofertes i descomptes que tindran lloc aquesta nit a la capital turística del País Valencià, ja que establiments com restaurants o bars pretenen donar sortida a tots els productes comprats per a la festivitat de Sant Patrici, i que ara no podran cuinar o vendre.

Compromís demana el confinament de Madrid

Abans de l'anunci fet pel govern espanyol, aquest divendres pel matí, Carles Mulet, un dels dirigents de Compromís amb menys pèls a la llengua, ha defensat que la millor solució per reduir els contagis a les zones costaneres de Múrcia i el País Valencià és el confinament de Madrid. "Tot i que provenir de Madrid no significa estar infectat, prendre's aquesta situació com unes vacances quan es demana evitar els moviments és una tremenda irresponsabilitat que pot contribuir, i molt, a propagar el virus al territori valencià i generar situacions de crispació social", ha defensat el senador.

Tot i l'aparent contundència de la petició de Mulet, les paraules del dirigent de Compromís segueixen la línia expressada dimarts per la vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, que va demanar la suspensió de la connexió en AVE entre València i Madrid, així com els vols dins de l'Estat. "Entenem que només des de la responsabilitat, el sentit comú i els sacrificis personals de cadascun es podrà frenar com més aviat millor aquesta crisi", ha conclòs Carles Mulet.