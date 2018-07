Inhabiliten nou anys un alt càrrec de la Diputació de València per haver cobrat durant 10 anys sense anar a treballar

El jutjat contenciós administratiu número cinc de València ha imposat una pena de nou anys de suspensió de funcions al funcionari de la Diputació que va estar cobrant 10 anys sense anar a treballar perquè considera que va cometre una infracció molt greu i una altra de greu de manera continuada de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Carles Recio, que era l'encarregat de la direcció de l'arxiu provincial, fitxava al matí, marxava a casa i tornava a fitxar a la tarda, quan suposadament s'acabava la jornada laboral. Tot i que mai va arribar a posar un peu a la feina, percebia un sou de més de 45.000 euros anuals.

Amb aquesta decisió, el tribunal ha acceptat parcialment el recurs interposat per Recio contra el decret de l'expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, pel qual se li imposava la sanció de separació del servei i tres anys de suspensió de funcions. El magistrat ha considerat que hi ha un "notori incompliment de les funcions essencials inherents al lloc de treball o funcions encomanades".

Estava fent "tasques fora de l'arxiu"

El funcionari va accedir al càrrec el 2006, sota la presidència llavors de Fernando Giner (Partit Popular). Segons la investigació, Carles Recio anava cada dia al matí cap a quarts de vuit al centre de treball per fitxar, però immediatament marxava. Una operació que repetia a la tarda, entre quarts de quatre i les quatre, per fitxar la sortida. Així doncs, consta que cada dia anava a les dependències de l'arxiu però marxava tan aviat com fitxava. En declaracions a 'El Mundo', Recio va justificar la seva absència amb l'argument que estava fent "tasques fora de l'arxiu".

"Una condemna exemplaritzant"

La presidenta en funcions de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha qualificat la sentència "d'exemplaritzant", tot i que ha avançat que els serveis jurídics de la corporació provincial estudiaran la possibilitat de recórrer-la. Amigó s'ha felicitat perquè, tot i que "la sentència no estima la separació del servei com havíem demanat, avala amb rotunditat el procediment seguit per aquesta institució en el seu expedient i posa en valor i descriu totes les proves que hem aportat".