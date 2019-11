La Generalitat Valenciana ha comès frau amb 20 beques més

La Inspecció de Treball ha dictaminat que 20 persones que exercien les feines de becaris en cinc conselleries de la Generalitat Valenciana estan en una relació laboral encoberta i que la seva situació, lluny d'inscriure's en l'àmbit de la formació, ha constituït "veritables relacions laborals" fruit de les "condicions reals en què s'ha executat". És per això que l'òrgan del ministeri de Treball ha acordat corregir la seva situació modificant les cotitzacions laborals que reben aquests empleats.

Les conselleries afectades per aquest cas són les d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sanitat Universal i Salut Pública; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, que se sumen al departament de Presidència, en el qual la setmana passada la Inspecció de Treball ja va constatar que 28 treballadors patien una situació de "clar i evident frau de llei i abús de dret".

Comissions Obreres, el sindicat que ha denunciat tots els casos, ha emès un comunicat en què lamenta "la contradicció" que suposa que l'administració, que ha de vetllar pel compliment de la llei, "sigui qui incompleixi la normativa laboral". "L'administració ha trobat una oportunitat per cobrir les seves necessitats de personal esquivant les limitacions legals sobre aquest tema", ha destacat el sindicat.

Un altre comportament que ha criticat CCOO és la resposta de la Generalitat Valenciana, ja que, després de la resolució de la Inspecció de Treball de la setmana passada, el president del Consell, Ximo Puig, va anunciar la supressió de les beques del departament de Presidència. "No només es permet la indefensió, sinó que, a més, quan l'autoritat competent li retrau i sanciona la seva actitud, amenaça amb eliminar, en aquest cas, les beques", ha emfatitzat el sindicat. Per a Comissions Obreres la resposta no hauria de ser eliminar les beques, sinó utilitzar-les de manera adequada i, al mateix temps, oferir "l'ocupació pública necessària".