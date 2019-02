Intenten cremar una menor al País Valencià després que denunciés el seu oncle per abusos sexuals

Una menor de 13 anys hauria sigut víctima d'un intent de cremar-la viva per part de la mare del seu oncle després de denunciar l'home per presumptament haver abusat sexualment d'ella durant mesos.

Els fets van passar dimarts en una localitat de la comarca de la Ribera Alta, que no s'ha fet pública per preservar l'anonimat de la menor, quan la Guàrdia Civil va detenir l'oncle, de 40 anys i que té amb antecedents penals, després que la mare de la víctima denunciés els fets.

L'endemà, i segons han confirmat a l'ARA fonts de la investigació, mentre l'home continuava detingut, la seva mare, tot i que no es descarta que pogués estar acompanyada d'altres familiars, va comprar una garrafa de gasolina i es va dirigir al domicili de la menor, que va poder fugir del presumpte intent d'agressió per la teulada de l'habitatge. Finalment, la nena va aconseguir rebre la protecció de la Guàrdia Civil i els serveis socials de l'Ajuntament d'aquest municipi, que l'han reallotjat en un pis d'acollida fins que pugui tornar a casa.

Com a conseqüència dels fets, el jutjat instrucció 7 d'Alzira ha decretat la presó provisional de l'oncle per un presumpte delicte d'abusos sexuals. Parel·lelament, la mare de l'home també està imputada per un delicte d'amenaces, al qual es podria sumar aviat algun altre familiar del detingut.