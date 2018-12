Una campanya a Change.org reclama la llibertat provisional d'Eduardo Zaplana per motius de salut

Una campanya a la plataforma Change.org reclama el suport ciutadà per sol·licitar al jutjat d'instrucció número 8 de València, encarregat de la investigació de l'anomenada operació Erial, que concedeixi la llibertat provisional a l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

La petició, signada per l'expresident de Nuevas Generaciones del Partit Popular valencià José Luis Bayo, i que aquesta tarda ja acumula 1.200 signatures, defensa que Eduardo Zaplana és "una persona que està en la plenitud del seu dret a la presumpció d'innocència i, a més, pateix una malaltia incurable que l'ha conduït a les portes de la mort, segons l'últim informe mèdic del cap del servei d'hematologia de l'Hospital la Fe, Guillermo Sanz Santillana".

Així mateix, apunta que ja s'han complert set mesos de l'ingrés de l'excap del Consell a la presó de Picassent (Horta) per la seva presumpta implicació en delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

"Els motius pels quals han rebutjat les repetides sol·licituds de llibertat [afirma la iniciativa] són la seva capacitat per destruir proves i el risc de fuga. Pel que fa a la destrucció de proves, sembla un perill irrisori quan estem parlant de fets comesos fa més d'una dècada i després d'estar set mesos privat de llibertat", afirma la petició.

"Zaplana no es fugaria pel seu arrelament a la nostra terra i pel seu honor"

En la mateixa línia, Bayo, que va intentar concórrer a les primàries del darrer congrés del PP a nivell estatal però que no va poder perquè la seva candidatura va ser rebutjada per irregularitats amb els avals, afegeix que no hi ha risc de fuga perquè Zaplana pateix una malaltia greu i perquè "el seu arrelament a la terra és indiscutible,". "Però, per sobre de tot això, hi ha l'honorabilitat" d'una persona "exemplar, tant pel que fa a la seva qualitat humana, com pel que fa als seus fets, polítics i personals", afegeix l'expresident de Nuevas Generaciones del PP valencià.

La petició, que Bayo també dirigeix al Consell General del Poder Judicial, defensa que la mostra de suport a Zaplana "no vol dir exculpar ningú", i que fer costat a la petició "tan sols implica garantir els drets a la presumpció d'innocència que tots ostentem, perquè es poden adoptar altres mesures cautelars menys costoses, i menys denigrants tant per a l'honor com per a la persona d'Eduardo Zaplana i de la seva família", conclou.