Intersindical Valenciana se suma a la petició perquè el PP i Cs no utilitzin la llengua com a arma electoral

Intersindical Valenciana s'ha sumat a la petició feta per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè "alguns partits polítics valencians [en referència a les declaracions de dirigents del Partit Popular i Ciutadans de l'última setmana]" deixin "d’utilitzar la llengua com una arma electoral i com un element de confrontació partidista i ciutadana" i, en el seu lloc, es dediquin a "potenciar el seu ús institucional i social com vol la majoria de la societat valenciana".

El sindicat ha defensat en un comunicat que les declaracions de determinats líders polítics generen "un discurs d’odi i confrontació inadmissible en una societat moderna i democràtica" i han remarcat que "no és cert que el castellà estiga en perill al País Valencià ni que cap persona castellanoparlant siga discriminada, tot el contrari, la llengua en perill és el valencià i les persones discriminades en nombroses ocasions són les valencianoparlants". I continuen: "Un exemple recent és la no atenció per part d’una metgessa a una pacient que parlava en valencià en un centre de salut de la ciutat de València. Aquest cas no és un fet aïllat, són molts més casos de vulneració dels drets lingüístics de les persones valencianoparlants, fins i tot la mateixa vicepresidenta del Consell ha estat interpel·lada per un membre de seguretat privada de la Fira de Madrid per parlar en valencià amb el seu equip".

Des d'Intersindical Valenciana també han demanat als partits polítics "responsabilitat" en el tractament de les qüestions lingüístiques, i que es respectin els dictàmens de les institucions acadèmiques i lingüístiques, en referència a la feina normativitzadora de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Per a l'entitat la feina de l'administració i les forces polítiques passa per abandonar debats filològics que pertanyen a entitats com l'AVL i centrar-se en "afavorir una veritable igualtat lingüística en tots els àmbits de la nostra societat, incloent-hi la necessitat que tot l’alumnat valencià domine, en acabar els seus estudis obligatoris les dues llengües oficials i, si més no, una llengua estrangera i l’establiment de la capacitació lingüística per l’accés a la funció pública".