Investiguen el presumpte fraccionament de contractes de la Diputació d'Alacant a Fitur

El jutjat d'instrucció número set d'Alacant ha obert diligències per investigar presumptes irregularitats en la contractació de serveis per a la Fira Internacional del Turisme de Madrid (Fitur) per part del patronat de turisme Costa Blanca durant la presidència de la Diputació d'Alacant del dirigent del Partit Popular José Joaquín Ripoll.

La investigació s'ha iniciat arran d'un escrit del grup Compromís a la Diputació d'Alacant en què es feia referència a un presumpte fraccionament dels contractes per a l'adjudicació dels estands del patronat entre 2004 i 2009, en els quals considerava que s'havia executat un "frau massiu" per dividir 3,2 milions d'euros en 70 factures, moltes de les quals no van superar els 12.000 euros.

Segons la documentació a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge va obrir a l'octubre diligències d'investigació per presumptes delictes contra l'administració pública en les quals cita com a investigats els administradors de les empreses Exporiggin SL i Equipamiento Integral per a estands Molinos SL, així com el director del patronat de turisme Costa Blanca entre 2007 i 2008. En aquestes dates, l'exalcaldessa de Dénia (Marina Alta), la popular Ana Kringe, ocupava el càrrec de gerent de l'entitat.

El magistrat ha acordat també que es remeti als jutjats de Benidorm (Marina Baixa) i Dénia els expedients i les factures tramitades en aquest període pels ajuntaments de les comarques de la Marina Alta i Baixa de Benidorm, Altea, Benissa, el Verger i Teulada.

'Modus operandi' "similar a la Gürtel"

El diputat de Compromís Gerard Fullana, que va interposar la denúncia davant la fiscalia, ha assegurat en declaracions a Europa Press que el procediment investiga irregularitats amb un "'modus operandi' molt similar al dut a terme per la xarxa corrupta de la Gürtel i els estands de la conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana. Fullana ha detallat que les factures denunciades derivaven de concursos en què "sempre es beneficiava un conglomerat d'empreses que estan connectades entre si".