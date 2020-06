Juan Roig s'oblida de València en el nou pavelló de la ciutat i el bateja com Casal España Arena

Les obres del nou pavelló multiusos de la ciutat de València que impulsa l'empresari Juan Roig, propietari de Mercadona, han arrancat aquest dilluns en un acte que el també màxim accionista del València Basket ha aprofitat per anunciar el canvi de nom de la instal·lació. Tot i que durant el procés de negociació amb l’Ajuntament de València, que ha cedit el sòl durant els pròxims 50 anys a canvi de gairebé 200.000 euros anuals, el recinte s’havia presentat sempre com València Arena, avui Roig ha comunicat que s’anomenarà Casal España Arena.

L'empresa Licampa 1617 SL, constituïda amb el patrimoni familiar de Roig amb l'objectiu de construir el recinte esportiu, ha explicat la tria del nom. Ha justificat l’elecció del mot casal, denominació de les seus de les comissions falleres, "perquè representa l'essència de l'activitat dels barris de València" i Espanya "perquè [la instal·lació] no serà només per a la ciutat de València, sinó també per a la Comunitat i resta del país, el nom del qual s'inclou perquè tinga transcendència internacional".

Per construir el pavelló multiusos, Juan Roig té previst invertir 220 milions del seu patrimoni personal (26 dels quals en aquest primer any) en un recinte que espera inaugurar el 2023. El complex acollirà, a més de competicions esportives, concerts i altres espectacles de gran aforament, i durant els primers 50 anys l'explotarà l'empresari valencià.

Fins al moment, cap responsable de l'Ajuntament de València, inclòs l'alcalde, Joan Ribó, no ha fet cap valoració sobre el canvi de nom realitzat per Juan Roig.