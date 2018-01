L'AVE entre València i Castelló serà més lent que l'Euromed

El proper dilluns es posarà en funcionament, amb la presència del president espanyol, Mariano Rajoy, l'últim tram de la connexió d'AVE entre Madrid i Castelló, el que connecta València amb la capital de la Plana. La dada curiosa d'aquest nou servei és que el comboi farà els dos recorreguts diaris previstos en 42 i 50 minuts, una velocitat inferior a l'Euromed que ofereix fins a sis connexions diàries i que efectua el trajecte en 38 minuts. Alguns dels trens Talgo diaris també realitzen el mateix recorregut en temps de 37 i 43 minuts.

La causa de la velocitat inferior és que els trens circulen per un tercer fil d'ample internacional, que només s'ha instal·lat en una de les dues vies, i no per un altre carril específic per a l'AVE, segons han explicat fonts d'Adif. Així mateix, aquestes fonts han indicat que la distància entre les dues ciutats, 64 quilòmetres, impedeix que els combois puguin assolir velocitats màximes de 300 quilòmetres per hora.

Fonts de Renfe també consultades han assenyalat que el nom comercial d'AVE es manté perquè la línia és Madrid-Castelló, amb parada a València, i que la velocitat entre les dues ciutats valencianes és similar a la dels Euromed. Des de Renfe han remarcat que la reducció del trajecte entre Madrid i Castelló és de 37 minuts respecte a la connexió anterior, que es feia amb trens del model Alvia.