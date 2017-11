L'Ajuntament de València exigeix al sindicat de policia i bombers que retiri el cartell "sexista" del sopar de Nadal

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha qualificat dos cartells que promocionen un sopar de Nadal amb les sigles del Sindicat Professional de Policies i Bombers de la ciutat (SPPLB) de "profundament masclista i desagradable. Hauria d'esborrar-se perquè l'ús del cos de la dona com a reclam comercial és totalment intolerable”. Als dos cartells hi apareixen dones amb poca roba i amb les frases: "Aquesta vegada t'escorcollaran a tu" i "Intenta apagar aquest foc".

Ribó ha recordat la violència que pateixen cada dia les dones: “ja sigui física, emocional o verbal, però també econòmica o mitjançant determinada publicitat s'ha d'eradicar. Som una societat compromesa amb la igualtat”.

A través d'un comunicat, l'SPPLB ha assegurat que el sindicat "no organitza ni coordina" l'esdeveniment sinó que ofereix als seus afiliats un descompte. Des de l'SPBB defensen que la publicitat del sopar que l'entitat ha publicat a la seva pàgina web no conté aquestes imatges i que ha sigut l'empresa organitzadora la que ha realitzat dos nous dissenys que el sindicat considera que generen una imatge "inadequada, perjudicial i distorsionada sobre la policia en general, sobre les dones policies en particular i les dones en general".

Des de l'SPPLB afirmen que malgrat incloure les seves sigles, el sindicat no pot retirar la campanya, i afegeix que des de determinats àmbits polítics i sindicals "s'està difonent de manera interessada". A aquest respecte han anunciat que està recollint informació en aquest sentit per a la responsabilitats que puguin derivar per part seva.

"El sindicat fa una política activa contínua d'empoderament de les companyes que durant moltíssim temps han hagut de suportar el pes d'una estructura i una professió altament masculinitzades i jerarquitzades, i és perfectament conscient de les dificultats que això comporta, i que lamentablement situacions com aquesta no ajuden", destaca en un comunicat l'SPPLB. Per aquest motiu, el sindicat demana disculpes a les dones, "especialment a les companyes, simpatitzants i afiliades".

Retirada immediata

Per la seva banda, la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, ha exigit al sindicat la retirada immediata dels cartells, però també ha demanat una disculpa "especialment amb les agents, amb les dones policies que són professionals i no l'entreteniment de ningú, com pretenen representar aquestes imatges”.

“Els policies han de donar exemple en la seva lluita per la igualtat i, afortunadament, això és el que fa la majoria”, ha afegit Menguzzato, que ha reafirmat "el compromís d'aquest govern en la lluita contra el masclisme i la violència de gènere", i ha qualificat les manifestacions de l'SPPLB com a "inacceptables".

Investigació de la conselleria

La direcció general de la Dona de la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha informat que estudiarà el contingut dels cartells i emetrà un informe per avaluar-ne el possible contingut "sexista".