L'alcalde d'Alacant també serà jutjat per l'acomiadament de la cunyada del portaveu del PP

El jutjat d'instrucció número 2 d'Alacant ha dictat avui el processament de l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, per acomiadar una funcionària interina, cunyada del portaveu municipal del Partit Popular, Luis Barcala, després que aquest últim el denunciés per fraccionar contractes a la regidoria de Comerç.

Es tracta del segon processament a què s'enfronta l'alcalde alacantí, i se suma a l'anomenat cas Comerç, en el qual ell i dos assessors estan acusats de prevaricació pel suposat fraccionament de 14 factures per valor de 144.000 euros. La jutge li atribueix aquest mateix delicte, prevaricació administrativa, en el cas de l'acomiadament de la funcionària interina.

El tribunal considera que el tracte diferenciat a Rodríguez evidencia "la voluntat de l'alcalde" de dur a terme una "represàlia" per la denúncia del portaveu del grup popular pel presumpte fraccionament de contractes a la regidoria de Comerç. De fet, el tècnic que va rebre l'ordre directa d'Echávarri va demanar al dirigent socialista que li la comuniqués per escrit, però aquest "es va negar, conscient sens dubte de la irregularitat del procediment".

L'alcalde va informar de la seva decisió al regidor de Recursos Humans el 18 d'abril del 2017, i com que aquest es trobava de vacances a Santander, el mateix Echávarri va trucar al dia següent a un tècnic de Recursos Humans per a traslladar-li directament l'ordre, el que l'empleat públic va fer constar a una diligència. Aquest funcionari i una altra companya del departament van preparar el decret pel qual es destituïa Catalina Rodríguez, una tècnica de museus adscrita a la regidoria de Cultura, "per haver-se complert l'objectiu per al qual havia estat contractada". En concret, la cunyada del portaveu del PP havia estat seleccionada el 2010 per treballar al Museu d'Art Contemporani de la ciutat (MACA) i l'espai cultural de Les cigarreres, però en 2015 se li va encomanar la preparació d'exposicions a la Llotja del Peix.

540x306 L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, després de comparèixer davant els mitjans de comunicació. / MANUEL LORENZO / EFE L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, després de comparèixer davant els mitjans de comunicació. / MANUEL LORENZO / EFE

Echávarri: "L'acomiadament va ser legal"

Echávarri sosté que l'acomiadament va ser legal perquè la seva situació laboral suposava un "frau de llei", i, alhora, ha negat durant la instrucció judicial que la decisió respongués a una venjança contra el portaveu del PP. No obstant això, la jutge considera que hi ha indicis que el decret "obeeix únicament a la voluntat de l'alcalde en una evident, patent, flagrant i clamorosa desviació de poder". Segons la magistrada, el processat va donar "aparença de legalitat a la seva voluntat, que s'erigeix com a font del dret" i va exercir "les seves facultats de forma manifestament arbitrària".