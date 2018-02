L'exposició sobre Joan Miró desborda l'IVAM de València en el primer cap de setmana d'obertura

Prop de 3.500 ciutadans han omplert en el seu primer cap de setmana d'obertura al públic les quatre sales de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que acullen l'exposició 'Miró. Ordre i desordre'. L'exposició reuneix al voltant de 200 peces del pintor català amb l'objectiu de mostrar l'obra més "combativa i radical" de l'autor.

L'atracció que genera la figura de Joan Miró, i el fet que la mostra de l'IVAM sigui la primera que es realitza sobre el pintor a la ciutat de València, s'ha traduït en llargues cues a les portes del museu durant tot el cap de setmana, i especialment al llarg del matí de diumenge. L'èxit de l'exposició s'ha vist esperonat per la seva coincidència amb el 125è aniversari del naixement del pintor barceloní.

Per al comissari de la mostra, el doctor en història de l’art i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Maria Minguet Batllori, l’exposició pretén subratllar la capacitat de Miró per “pertorbar, activar, revelar o transformar” l’espectador.

“L’artista pot desafiar la persona que contempla el seu treball mitjançant dues vies: o provocant pel mateix fet de fer-ho, que no és el camí de Miró, o desafiant per reclamar que s’abandoni la passivitat. Miró no desafiava per molestar, sinó per moure”, remarca Minguet.

Un altre atractiu de l’exposició és la reflexió sobre la metodologia de treball de l'autor, resumida en el títol, 'Joan Miró. Ordre i desordre', ja que la mostra es proposa explicar com, tot i l’aparent caos, el pintor català treballava d’una manera molt metòdica. Ho explica la frase del mateix artista que encapçala l’exposició: “Naturalment, només he necessitat un instant per traçar amb el pinzell aquesta línia. Però he necessitat mesos, potser anys de reflexió, per concebre-la”.

Nous horaris per ampliar el nombre de visitants

L'immediat èxit de la mostra sobre Joan Miró ha suposat un baló d'oxigen per a l'IVAM, que pretén recuperar el prestigi perdut i convertir-se en un espai de referència i avantguarda. Amb aquest objectiu, el museu ha anunciat que a partir d'aquest divendres avançarà l'horari d'obertura a les 10 h del matí per facilitar la visita de grups d'escolars i de turistes. A més, l'espai artístic també adaptarà l'horari de tancament, que serà a les 19 h, com a la resta de museus europeus.

Igualment, l'IVAM ha augmentat les hores de visita gratuïta a les tardes dels dissabtes, de 15 h a 19 h. El museu també manté la gratuïtat de l'entrada dels diumenges i l'obertura extraordinària fins a les 21 h els divendres, amb accés lliure a les exposicions entre les 19 h i les 21 h.