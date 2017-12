L'expresident valencià Francisco Camps, imputat per prevaricació i malversació pel cas de la Fórmula 1

La jutge del cas Valmor, que investiga presumptes irregularitats en l'organització de les curses de Fórmula 1 a València, ha citat l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps com a investigat, abans imputat, per un presumpte delicte de prevaricació i malversació.

Segons la resolució que ha facilitat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, la jutge també ha citat l'expilot Jorge Martínez Aspar, un dels socis de Valmor, l'empresa que gestionava les curses. Així mateix, la magistrada ha citat la que va ser assessora de Camps i responsable d'esdevenimets de la Societat de Projectes Temàtics, Belén Reyero, i l'exdirector general d'aquesta empresa pública, Nicolás Figueras. Camps i Aspar hauran de declarar el 24 de gener, mentre que Reyero i Figueras ho faran dos dies després, el 26.

El jutjat d'instrucció número dos de València va iniciar les investigacions el 2015 contra l'expresident Francisco Camps, l'exconsellera de Cultura i Esports, Lola Johnson, i l'expilot Jorge Martínez Aspar per presumptes delictes de prevaricació, malversació i delicte societari en la gestió i l'adjudicació de les curses de Fórmula 1 a València arran d'una querella de la Fiscalia Anticorrupció.

Els fets investigats corresponen a la negociació prèvia del contracte, la signatura i la participació del Circuit del Motor; el contracte de la Societat de Projectes Temàtics i el pagament del cànon per acollir la cursa i l'aval i la compra de Valmor per part del govern valencià.

Separació del cas en dues peces

La jutge també ha acordat separar en dues peces la investigació. Una per a la negociació, la signatura i la participació del contracte, així com el pagament del cànon, i una altra per a l'aval i la compra de l'empresa gestora Valmor per part del govern valencià. La magistrada ha pres aquesta decisió després de la petició de la Fiscalia Anticorrupció.

Sobre els possibles vincles amb la investigació del cas Imelsa, que investiga el finançament de les campanyes electorals del 2007 i el 2011 del Partit Popular a València quan Rita Barberá era la candidata, i els contractes amb Valmor, la magistrada ha resolt que no observa relació directa.

"Sense justificació"

Francisco Camps ha criticat que en la seva citació com investigat no s'inclogui cap "justificació" i ha anunciat que recorrerà i tornarà a demanar el sobreseïment de la causa.