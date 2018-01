L'extrema dreta fracassa en l'intent de boicotejar la Cavalcada de les Magues de València

La Cavalcada de les Magues de Gener ha recorregut aquest migdia els carrers del centre de València amb l'assistència de milers de ciutadans que han acudit a presenciar la desfilada que, per tercer any consecutiu, recrea la cercavila que el 1937 va organitzar el govern de la Segona República per concloure una setmana d'activitats dirigida a ajudar els més petits a oblidar durant unes hores els horrors de la Guerra Civil.

Tot i l'intent de grups d'extrema dreta de boicotejar la cercavila pel fet de considerar-la una festa "catalanista i republicana", la cavalcada ha transcorregut de forma tranquil·la i només en alguns moments s'ha vist alterada pels insults i xiulets d'una cinquantena de seguidors ultres. En el seu intent d'impedir la celebració, els grups radicals han insultat les Magues qualificant-les de "bruixes i fulanes". També han cridat "catalanistes, terroristes" i han cantat el 'Cara al sol'. Per vigilar l'actuació d'aquests ciutadans, la policia ha posat en marxa un dispositiu especial amb desenes d'efectius.



Vídeo en què seguidors d'extrema dreta canten el 'Cara al sol'

La extrema derecha vuelve a salir a la calle en València para cantar el 'Cara al Sol' e insultar a los niños de la Muixeranga. Pero no les llames fascistas ¡que se enfadan! pic.twitter.com/xxKgxTekul — Escanyat (@escanyat) 7 de gener de 2018

Les Magues de Gener han desfilat damunt d'un carruatge tirat per cavalls i acompanyat per grups musicals, gegants i cabuts, muixerangues i col·lectius de balls tradicionals, entre altres participants. Una de les iniciatives més destacades ha estat la presència de dones vestides de sufragistes dels segles XIX i XX.

La desfilada ha conclòs a la plaça de l'Ajuntament de València, on les Magues de Gener, que representen els valors de la igualtat, la llibertat i la fraternitat-sororitat, han estat rebudes per l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, entre crits de "pau i cultura" del públic assistent. En el seu parlament, les Magues de Gener han reclamat un 2018 "lliure de violència masclista" i un "món d'abraçades i somriures que siguin més forts que els tancs i les fronteres". Per la seva banda, Joan Ribó ha fet un al·legat per una ciutat "segura per als nens i igualitària" on no hi hagi joguines sexistes.