L'extrema dreta pretén boicotejar la diada del nacionalisme valencià

L'extrema dreta pretén boicotejar els actes que el valencianisme polític i l'independentisme han organitzat per a aquest diumenge, quan tindrà lloc el tradicional Aplec del Puig (Horta Nord), festivitat que commemora la conquesta de la ciutat de València pel rei Jaume I. Les activitats, com cada any, es duran a terme a la localitat on, segons la tradició, el monarca va acampar per preparar l'entrada a la ciutat del Túria. En record d'aquesta efemèride, cada any el Bloc Nacionalista Valencià i les formacions independentistes, abans el PSAN i, en l'actualitat, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), organitzen diversos actes amb predomini del to festiu.

540x306 Cartell de convocatòria de l'Aplec del Puig de 2017 del Bloc Nacionalista Valencià. Cartell de convocatòria de l'Aplec del Puig de 2017 del Bloc Nacionalista Valencià.

Enguany, però, l'ambient lúdic es veurà, com a mínim, enrarit per la presència a la localitat de la formació d'extrema dreta España 2000, que hi ha convocat un acte. L'encarregat d'anunciar la seva presència ha estat el seu líder al País Valencià, José Luis Roberto, que en el seu perfil de Facebook ha reclamat l'assistència del seguidors de la formació: "Què us semblaria que aquest any l'Aplec del Puig, lloc de trobada de catalanistes, independentistes i extrema esquerra d'aquesta comunitat [...] se celebrara amb banderes d'Espanya i senyeres? Aquest any ve Rufián [el diputat d'ERC Gabriel Rufián], però ja tenim bastants rufians aquí perquè n'hagin de venir de fora".

Davant d'aquesta situació, i segons ha avançat el diari 'Levante', la policia espanyola ha situat l'acte d'España 2000 a uns quilòmetres dels espais que ocuparan els ciutadans que acudeixin a participar de l'Aplec del Puig.

A més, les forces de seguretat establiran un cinturó de seguretat al voltant de la Muntanyeta de la Patà, lloc on es concentren els militants independentistes, enguany convocats per ERPV. Així mateix, l'esplanada del monestir de Santa Maria del Puig, espai on s'ubiquen els actes del Bloc Nacionalista Valencià, també comptarà amb una presència policial més important.

540x306 Cartell de convocatòria de l'Aplec del Puig de 2017 d'Esquerra Republicana del País Valencià. Cartell de convocatòria de l'Aplec del Puig de 2017 d'Esquerra Republicana del País Valencià.

Manifestació "contra el feixisme i per les llibertats"

Junt amb l'Aplec del Puig, l'altra cita política del cap de setmana tindrà lloc a la ciutat de València, on sota el lema 'València contra el feixisme i per les llibertats' dissabte es durà a terme una manifestació per denunciar les agressions que militants valencianistes i independentistes van patir el Nou d'Octubre a càrrec de seguidors d'España 2000 i de Yomus, la facció més radical d'aficionats del València CF.