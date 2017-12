L'incendi al País Valencià es declara controlat després de cremar 400 hectàrees

L'incendi declarat en una zona forestal del terme municipal de Culla (Alt Maestrat), que ha cremat almenys 400 hectàrees, ja està "controlat" i els veïns de les 20 masies desallotjats de manera preventiva –igual que un hotel rural– han pogut tornar a casa.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que va visitar ahir el lloc de comandament avançat de l'incendi, va apuntar a una crema de rostolls com a possible origen del foc, tot i que ha insistit que els tècnics encara n'investiguen les causes.

No obstant això, va recordar que "en general l'home, d'una manera intencionada o no, és al darrere de més del 80% dels incendis", i va demanar prudència davant el foc "a tota la societat, llauradors, turistes o els que van a la muntanya".

El foc es va declarar divendres cap a les 13.55 hores a Culla, i les fortes ràfegues de vent van dificultar la feina d'extinció, sobretot per als mitjans aeris, que van haver de retirar-se.

Un bomber va resultar ferit per cremades i almenys 20 masies i un hotel rural van haver de ser desallotjats a causa del foc.