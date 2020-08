Els MIR sumen 22 dies de vaga al País Valencià

22 dies. És el temps que fa que el col·lectiu de metges interns residents (MIR) està en vaga al País Valencià per reclamar una millora de les condicions laborals i una adaptació de les seves tasques i responsabilitats "a les pròpies d'un professional sanitari en formació". El seu objectiu és deixar de ser "utilitzats per suplir les mancances de personal de l'administració".

Així ho ha explicat a l'ARA Enrique Cuñat, representant al País Valencià de l'associació MIR España, que també ha afirmat que durant les dues primeres setmanes de mobilitzacions, iniciades el 21 de juliol, les protestes han estat secundades pel "80%" dels 2.000 facultatius amb aquesta categoria.

📢El pasado lunes 10/08 los MIR de la Comunidad Valenciana nos concentramos en el Palau de la Generalitat para exigir 2 puntos clave: #BarcelóDimisión inmediata y una reunión urgente con @ximopuig. ¡Seguimos en #HuelgaMIR! @anabarcelochico #ConvenioMIRYa #CarmenLópezDIMISIÓN pic.twitter.com/aELwZPHyik — Huelga MIR C. Valenciana (@huelgamircv) August 12, 2020

Les demandes dels MIR, que al País Valencià tenen un salari que oscil·la entre els 945 i 1.300 euros mensuals, al qual cal sumar les guàrdies, se centren en la fixació d'una jornada laboral de 37,5 hores setmanals com a màxim i amb un mínim de 2,5 hores de formació. A aquest aspecte caldria afegir-hi l'aprovació d'un període de descans de 36 hores després de cada guàrdia de 24, així com que les guàrdies cotitzin i que les hores extraordinàries siguin voluntàries. Les millores es completarien amb diverses mesures per facilitar la conciliació familiar i personal.

Davant l'estancament de la situació generada pels 22 dies de vaga, des de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han reiterat a l'ARA la seva predisposició a negociar, però han defensat que el marc del diàleg ha de ser un fòrum de caràcter autonòmic en el qual haurien de participar totes les organitzacions sindicals en proporció a la representació obtinguda en les últimes eleccions sindicals. Una fórmula que els MIR rebutgen perquè consideren que la seva veu l'ha de traslladar, principalment, el comitè de vaga.

A diferència del bloqueig que es viu al País Valencià, on els MIR han demanat la dimissió de la consellera Ana Barceló, a la Comunitat de Madrid la vaga ja ha permès tancar un acord, una situació similar a la de la Regió de Múrcia, on les negociacions estan molt avançades.