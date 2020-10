Marc Granell destaca la recuperació d'una literatura valenciana en "efervescència"

El poeta Marc Granell ha estat guardonat aquest matí amb el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana durant l'acte institucional del Nou d'Octubre, en reconeixement "a qui va formar part del grup de poetes i narradors que revolucionaria la literatura" en català al País Valencià als anys 70.

L'escriptor nascut a València ha estat l'escollit per intervenir en l'acte en nom de la resta de guardonats. Granell ha aprofitat el seu parlament per destacar la tasca feta "entre tots" en "aquells anys 70" en defensa d’una llengua i una literatura "poc més que moribundes aleshores". "Crec que a la vista de l'efervescència literària de què gaudim a hores d'ara, amb tres generacions convivint i produint obres de gran qualitat, ho vam aconseguir", s'ha felicitat.

El poeta també ha reflexionat sobre els entrebancs superats pel poble valencià, a qui, segons l'autor, "la història ha obligat massa vegades" a lluitar "contra vents i marees ben potents" en el camí cap a "l'assoliment de la seua identitat plena i la seua cultura". "I ho ha sabut fer. Ha sabut mantenir-se dret, plantar cara i pit, per a salvaguardar la seua existència mateixa", ha conclòs Marc Granell.

Alta Distinció per "al poble valencià"

A més del poeta, i atesa l'excepcionalitat de l'any 2020, la Generalitat ha concedit l'Alta Distinció de la institució "al poble valencià pel seu paper crucial per previndre i contenir la transmissió del coronavirus". En aquesta mateixa línia, el Consell ha atorgat la Distinció de la Generalitat a diversos col·lectius que han destacat de manera especial pel seu compromís durant la crisi sanitària. Es tracta del sector sanitari; els centres i establiments de serveis socials; els dedicats a la producció, distribució i comercialització de productes agroalimentaris; les empreses i serveis de transport; els serveis de neteja i retirada de residus; els serveis de seguretat, protecció i emergències; el sector de l'ensenyament; les administracions públiques; el sistema valencià de ciència, investigació i innovació; els professionals i empreses del sector productiu que han reorientat la seva producció per poder atendre la demanda de productes relacionats amb el covid-19; el sector cultural, els professionals dels mitjans de comunicació, i les entitats i organitzacions que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la solidaritat valenciana.

Finalment, el Consell ha concedit la Distinció Lluís Vives al vicepresident de la Comissió Europea Franciscus Timmermans per la seva gestió per impulsar des de la Unió Europea la lluita contra el canvi climàtic i per haver fet realitat l'ambiciós objectiu que el Vell Continent sigui el primer a aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2050.