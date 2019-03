Mas, Marzà i Ferri seran els caps de llista de Compromís a les eleccions autonòmiques del País Valencià

Les primàries de Compromís a les eleccions autonòmiques del 28 d’abril han situat Aitana Mas com a cap de llista per la circumscripció d'Alacant, Vicent Marzà per la de Castelló i Fran Ferri per la de València. L’altre gran guanyador de les primàries ha sigut Jordi Sebastià, que tornarà a encapçalar la llista dels valencianistes en les pròximes eleccions al Parlament Europeu.

La notícia més destacada ha sigut la victòria d'Aitana Mas, actual directora general de Transparència, que s'ha imposat a l'encara conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, i a cinc candidats més, entre ells el diputat Josep Nadal. La tria de Ferri, actual portaveu de la formació a les Corts i de Vicent Marzà, conseller d'Educació, eren molt més clares, ja que no comptaven amb cap altre candidat.

Tampoc ha sigut cap sorpresa la tria dels candidats de les eleccions municipals i a la presidència de la Generalitat, ja que en els quatre casos sols s'havia presentat un candidat. Així, Mónica Oltra tornarà a competir per ser la futura cap del Consell, Natxo Bellido optarà a l’alcaldia d’Alacant, Ignasi Garcia a la de Castelló, Mireia Mollà a la d'Elx i Joan Ribó a la de València.

EN les primàries de Compromís hi han participat 34.558 persones, un 20% més que el 2015: 29.235 de forma telemàtica i la resta en les 119 meses electorals.