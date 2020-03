Mercadona manté un creixement estable i guanya 623 milions d'euros el 2019

Mercadona va guanyar 623 milions d'euros el 2019, un 5% més que l'any anterior, quan els beneficis de la cadena de supermercats es van elevar fins als 593 milions. Així ho ha explicat aquest dimarts el president de la companyia valenciana, Juan Roig, que ha presentat els resultats de l'empresa a les seves instal·lacions de Paterna.

Pel que fa a la facturació, Mercadona va tancar el 2019 amb un creixement en les vendes del 5%. Va passar dels 24.305 milions del 2018 als 25.500 de l'últim exercici. El creixement és similar al de l'empresa durant els últims anys, ja que tant el 2017 com el 2018 va incrementar la facturació un 6%.

La xifra de supermercats de què disposa la companyia es manté en 1.636 establiments, 10 a Portugal, on al juliol l'empresa va iniciar la seva internacionalització. La cadena valenciana pretén continuar el seu creixement en aquest país i aquest 2020 hi inaugurarà 20 botigues més. Pel que fa a la xifra de treballadors, durant el 2019 es va incrementar en 4.200 empleats, fins als 90.000.

Mercadona també pretén enfortir la seva aposta per la venda online, que actualment només ofereix a València i Barcelona. Durant el segon semestre d'enguany té previst estendre aquest servei també a Madrid. No obstant això, com ha remarcat aquest dimarts Juan Roig, la venda mitjançant la xarxa només suposa un 1% de la facturació de la cadena. "A hores d'ara és un volum de negoci marginal, tot i que la venda online és imparable", ha defensat l'empresari valencià.

Beneficis del 12% el 2020

Pel que fa a les perspectives de negoci aquest 2020, enguany la companyia espera vendre un 4% més, fins als 26.500 milions, i sobretot elevar els guanys un 12%, fins als 700 milions. "Fa dos anys vam dir que tindríem la meitat de beneficis per posicionar-nos [renovació dels supermercats i aposta per oferir uns productes de més qualitat]. Ara ja ho hem fet i el que ens cal és incrementar els beneficis", ha emfatitzat Roig.

Un dels àmbits als quals l'empresari valencià confia l'augment dels guanys de la cadena és la venda de menjar ja cuinat i a punt per ser ingerit en els mateixos supermercats. Amb aquest objectiu el 2020 invertirà 170 milions per adaptar 319 supermercats.