Mercadona instal·la un sistema de reconeixement facial als seus establiments

Mercadona ha posat en marxa un sistema de detecció anticipada que funciona a través del reconeixement facial i que detecta "únicament i exclusivament" les persones amb "una sentència ferma i amb mesures cautelars d'ordre d'allunyament" respecte a la cadena de supermercats valenciana o els seus treballadors per robatoris o altres conflictes. Així ho ha explicat la companyia mitjançant un comunicat, en el qual ha defensat que posa en pràctica aquesta tecnologia amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels seus clients i treballadors.

Segons Mercadona, el sistema instal·lat no emmagatzema la informació, que és eliminada "íntegrament" en 0,3 segons. A més, el programari, després de contrastar que es tracta de la persona amb limitacions legals dictades per un jutge, avisa les forces i cossos de seguretat, "responsables de fer complir la mesura en vigor".

Aquest nou sistema de seguretat es va posar en funcionament ahir dimecres 1 de juliol en prop de 40 supermercats de les ciutats de Palma, Saragossa i València. Als accessos a aquests establiments s’hi han col·locat avisos que informen els clients de la instal·lació d'aquesta tecnologia.

Des de la companyia valenciana s’ha subratllat que la posada en marxa d'aquesta tecnologia s’ha dut a terme en col·laboració amb "les autoritats corresponents" amb l’objectiu de complir tots els preceptes legals i de protecció de dades. Per a Mercadona, es tracta d'un sistema de detecció que contribueix, "exclusivament", al compliment de les sentències fermes i les mesures cautelars en vigor, sense infringir cap norma.

Tecnologia israeliana

Segons ha informat El Confidencial, la tecnologia contractada per la cadena de supermercats propietat de Juan Roig ha sigut proporcionada per AnyVision, una companyia israeliana que es dedica a la instal·lació de sistemes de vigilància i seguretat. Aquest diari digital destaca que l'empresa va ser fundada per Eylon Etshtein, excol·laborador de l’exèrcit d'aquest estat del Pròxim Orient. En aquest moments AnyVision prestaria serveis en més de 45 països proveint la seva tecnologia a departaments de policia, casinos, aeroports o estadis esportius.