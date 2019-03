Mercadona començarà al juny la venda per internet a Barcelona

El president de Mercadona, Juan Roig, ha anunciat avui que la cadena alimentària estrenarà la venda per internet a Barcelona el 12 de juny. Amb aquesta decisió la capital catalana serà la segona ciutat on l'empresa posarà en marxa aquest servei, després de València el maig passat.

Així ho ha anunciat Roig en la presentació de resultats del 2018, en què la companyia ha augmentat un 6% les vendes i ha passat de 22.950 milions a 24.305. La dada suposa repetir el percentatge del 2017, quan la cadena també va incrementar la facturació un 6%, passant de 21.623 milions el 2016 a 22.915. Aquest creixement ha permès a Mercadona augmentar els beneficis un 84%, de 322 milions el 2017 a 593 el 2018.

Pel que fa a la venda per internet, i des prés de València i Barcelona, Mercadona confia en oferir aquest servei a Madrid a finals d'any o principis del 2020, i posteriorment a les altres grans ciutats de l'Estat com Sevilla, Bilbao i Saragossa.

Sobre el funcionament de la venda per internet a València, l'empresari ha explicat que tot i que encara són residuals, les comandes dels clients a la xarxa han augmentat un 120%, amb una facturació de 2,2 milions al mes. Aquestes xifres, com ha admès Roig, encara no permeten a Mercadona guanyar diners amb la venda a la xarxa, tot i que l'empresa ha assegurat que està decidida a fer rendible aquest canal.