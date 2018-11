Més de 50.000 estudiants del País Valencià no aniran avui a classe davant l'avís vermell per pluges fortes

Més de 50.000 estudiants de les comarques centrals del País Valencià com ara la Ribera Alta i la Baixa, la Safor, la Marina Alta i la Baixa, la Costera, la Vall d'Albaida, la Vall de Cofrents-Aiora i la Canal de Navarrés no assistiran avui als seus centres educatius com a conseqüència de la suspensió de les classes per l'avís de pluges fortes. La suspensió de les classes afecta tant escoles i instituts com campus universitaris, com ara el de Gandia.

¡ATENCIÓN a las próximas 36 horas! Situación meteorológica muy adversa sobre todo en la mitad sur de la provincia de Valencia y litoral norte de Alicante. #Aviso ROJO activado para mañana. Se pueden acumular 180 l/m2 en 12 horas. Actualización: https://t.co/Nk7Ww4TASz pic.twitter.com/F7oS7Cd7aa — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 18 de novembre de 2018

La decisió de suspendre l'activitat acadèmica, que adopta cada ajuntament i que pretén evitar els desplaçaments en cotxe, obeeix al comunicat de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) que ha establert l'avís vermell a l'interior i al litoral de la província de València i al litoral nord de la d'Alacant, i taronja a les comarques del litoral nord de València i el sud d'Alacant.

Més de 100 litres per metre quadrat a Torrevella

Durant la nit i la matinada on més ha plogut ha sigut al Baix Segura. L'acumulació d'aigua ha provocat problemes importants com ara el tall de la N-322. En aquesta zona la localitat on més ha plogut ha sigut Torrevella, on ja s'han acumulat 100 litres per metre quadrat.

També han sigut intenses les precipitacions a la Ribera Alta i la Baixa. A Sueca i Algemesí ja s'han superat els 80 litres per metre quadrat, i 60 a Tavernes de la Valldigna. Aquestes pluges estan provocant retards en les comunicacions ferroviàries, especialment als trens de rodalies.