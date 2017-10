Milers de valencians es manifesten "contra el feixisme i per les llibertats"

La manifestació "contra la violència" patida durant la diada del Nou d'Octubre i "per les llibertats" ha reunit milers de ciutadans a València en la que ha estat la resposta de la societat civil a les agressions infringides per grup d'extrema dreta com España 2000 o Yomus, la facció més radical dels aficionats del València CF.

La repercussió de les agressions del Nou d'Octubre ha propiciat una nombrosa presència de les forces de seguretat, amb més d'un centenar d'efectius de la policia espanyola, que ha encerclat en diversos punts del centre de la ciutat els grups ultres, que en un nombre no més gran que un centenar de ciutadans han increpat els manifestants i els fotògrafs amb insults i amenaces.

540x306 Alguns dels ciutadans que han increpat i insultat els manifestants. / DANIEL GARCÍA-SALA Alguns dels ciutadans que han increpat i insultat els manifestants. / DANIEL GARCÍA-SALA

La situació a Catalunya ha estat ben present en la protesta i els manifestants han corejat lemes com "La veu del poble no és il·legal", "València serà la tomba del feixisme" i el ja famós "Els carrers seran sempre nostres".

Un dels elements predominants de la mobilització ha estat la petició de dimissió del delegat del govern, J uan Carlos Moragues, a qui els manifestants qualifiquen de "permissiu" amb la violència del Nou d'Octubre.

Diversos manifestants han dut banderes del col·lectiu antifeixista, però també s'han pogut veure estelades i banderes republicanes espanyoles o comunistes.

Moments abans de la manifestació, un dels portaveus dels organitzadors, Carles Urtubia, ha explicat als mitjans de comunicació que la mobilització no es fa només pels atacs del Nou d'Octubre a València, sinó "per la impunitat del feixisme arreu de l'Estat".