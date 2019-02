Mónica Oltra, confirmada com a candidata de Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana

La coportaveu de Compromís i vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, serà la candidata de Compromís a la presidència del Consell després de confirmar-se que és l'única militant que s'ha presentat al procés de primàries per encapçalar la llista de la coalició a les eleccions autonòmiques. De la mateixa manera, i pel mateix motiu, Joan Ribó serà el candidat a l'alcaldia de València, Natxo Bellido a la d'Alacant i Ignasi Garcia a la de Castelló.

Pel que fa a la candidatura a les Corts Valencianes, l'actual portaveu de la formació al Parlament valencià, Fran Ferri, serà el número dos per la circumscripció de València, i el conseller d'Educació, Cultura, Esport i Recerca, Vicent Marzà, repetirà com a número u per la de Castelló.

El número u de la llista d'Alacant serà el lloc més disputat en aquestes primàries, amb sis candidats. Entre aquests destaca el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, així com la directora general de Transparència, Aitana Mas. També volen liderar la candidatura a la circumscripció alacantina els diputats Josep Nadal i Marian Campello, així com la militant de Busot (Alacantí) Alícia Climent i el militant d'Alcoi Jordi Davó i Moltó.

Entre els diputats a la circumscripció d'Alacant que va aconseguir la coalició a les eleccions del 2015, l'única que no repetirà serà l'actual portaveu adjunta a les Corts, Mireia Mollà, que només es presentarà a l'alcaldia d'Elx, on també ha sigut confirmada com a candidata perquè era l'única que s'hi ha presentat.

Enric Morera busca el número 3 a la circumscripció de València

L'actual president de les Corts, Enric Morera, és un dels militants que optarà a ser candidat per la circumscripció de València i lluitarà per ser el número tres, després que Morera renunciés a competir amb Fran Ferri pel número dos, tal com havia anunciat inicialment.

A més de l'exlíder del Bloc, s'han presentat a aquestes primàries tots els actuals diputats de la coalició a les Corts per la circumscripció de València, a excepció de Jordi Joan i Maria Josep Ortega. Tampoc s'hi presenta Isaura Navarro, que opta a la llista de les europees.

Per la seva banda, 12 candidats concorreran a Castelló per acompanyar el conseller Marzà a la llista. Entre aquest, com ja se sabia, hi ha la diputada Mònica Álvaro, que es va mesurar amb Marzà el 2015 pel número u. Dels altres dos diputats de la coalició a les Corts per Castelló, Víctor García no repetirà, mentre que Belén Bachero sí que buscarà repetir l'escó.

Tres candidats a la llista de les europees

També hi haurà disputa per la candidatura al número u de les europees, amb l'exeurodiputat Jordi Sebastià concorrent de nou per a aquest lloc, així com la diputada a les Corts Isaura Navarro i l'ex directora general de Finançament i Fons Europeus, Myriam Fernández.

Les votacions, entre el 6 i 9 de març

La votació dels candidats i candidates començarà de manera telemàtica del 6 al 8 de març, i continuarà de manera presencial el 9 de març. Hi podran participar tots els ciutadans que ho vulguin, i que abans de l'1 de març s'hagin inscrit a la web de la coalició.