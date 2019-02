El govern valencià es defensa de les crítiques i afirma que continua treballant per recuperar el senyal de TV3

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha assegurat aquest divendres que el "full de ruta" del Consell per aconseguir la reciprocitat entre À Punt i TV3 "no ha canviat" i que l'executiu continua treballant per assolir-la.

Oltra ha defensat la tasca del govern quan els periodistes li han preguntat pel comunicat emès per Acció Cultural del País Valencià diumenge passat en el qual l'entitat criticava el Consell per mantenir "la censura imposada pel Partit Popular" i l'acusava de manca de " coherència política".

Tot i mantenir el discurs pactat amb el seu soci de govern, la líder de Compromís ha responsabilitat de l'absència del senyal de TV3 al País Valencià els departaments que dirigeix el PSPV, en concret, la secretaria autonòmica de comunicació, adscrita a la presidència de la Generalitat Valenciana. Oltra ha explicat que creu que la Generalitat "estarà treballant en aquesta qüestió". "Aquest era el full de ruta del Consell, que no ha canviat, i jo vull pensar que el departament competent està treballant en aquest sentit", ha subratllat.