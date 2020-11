Multen i obren expedient d'expulsió a dues dones que pretenien tramitar el DNI als seus fills

L’ONG València Acull ha denunciat que agents de la policia local de Paterna (l’Horta) van multar i van obrir un expedient d’expulsió a dues dones colombianes de 33 i 25 anys, de les quals no han facilitat la identitat, que van acudir el 30 d'octubre i el 4 de novembre a la comissaria d’aquesta localitat limítrof amb la ciutat de València per tramitar els DNI dels seus fills, un procediment emparat per la llei, atès que Colòmbia no reconeix com a ciutadans del seu estat els nascuts a l'estranger. Aquest fet possibilitava la concessió als nadons de la nacionalitat espanyola per evitar que siguin considerats apàtrides, tal com estableix l'article 17.1 c del Codi Civil.

En concret, i segons l’ONG, els policies van "humiliar les dones" i les van pressionar perquè desistissin del tràmit, les van acusar d'aprofitar-se de la legislació espanyola i van recomanar-los no recórrer a un advocat per denunciar el tracte rebut. Algunes de les expressions dels policies haurien sigut: " Plora tot el que vulguis, digues que tot això és racisme, és xenofòbia, el que tu vulguis, però t'has estat aprofitant d'aquí durant ics temps i és el que hi ha…” i "Has estat treballant, no has estat cotitzant, no has estat pagant una seguretat social, si t'has posat malalta has anat al metge… T'has estat aprofitant d'uns beneficis, doncs mira, ara et toca pagar 500 euros".

A més, a una de les dues dones li van obrir un expedient, document al qual ha tingut accés l'ARA, amb una proposta de multa de 501 euros per estada irregular i, a l'altra, un expedient d’expulsió, que ja ha sigut arxivat després de les al·legacions presentades per la seva advocada.

València Acull emfatitza que es tracta de la mateixa comissaria en què es va iniciar un procediment d’expulsió per a Carmen Leigue, una dona boliviana de 63 anys que feia 17 anys que residia a València, amb dos fills i tres nets espanyols, i que "el suport ciutadà va aconseguir aturar". El cas també presentaria similituds amb un altre d’una noia nascuda a Hondures que va arribar a Espanya fugint de les bandes criminals a la qual la policia va obrir un expedient d’expulsió quan va acudir a una comissaria de la localitat de Xirivella (l’Horta), també a tocar de València, per denunciar una agressió.

Des de l’ONG denuncien que aquestes situacions generen desconfiança en la policia i deixen "en absoluta desprotecció" les persones en situació administrativa irregular, no només per denunciar delictes sinó per fer tot tipus de tràmits. També recorden les reiterades recomanacions del Defensor del Poble al ministeri de l'Interior perquè les persones migrants en situació irregular puguin acudir a denunciar delictes a les forces i cossos de seguretat de l'Estat sense por que se'ls incoï un expedient sancionador. En la mateixa línia, el 2019 Podem va presentar a les Corts Valencianes una proposició no de llei per reclamar al ministeri de l’Interior que paralitzés el procés i donés instruccions als cossos de seguretat perquè no obrissin expedients d’expulsió a persones que van a denunciar un delicte, “tal com ja es fa amb les víctimes d’explotació sexual, laboral i de violència de gènere”.

El govern espanyol demana informació sobre el cas

Des de la Delegació del govern espanyol a València han sol·licitat un informe sobre les actuacions dels agents de la policia local de Paterna, tal com han explicat a l’ARA fonts de l’executiu estatal, i han declinat fer cap valoració fins que coneguin tots els detalls dels fets. Per la seva banda, des de València Acull han demanat al ministeri de l'Interior que adopti mesures disciplinàries contra els agents implicats en aquests dos casos.