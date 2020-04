Municipis valencians col·loquen murs de formigó per evitar l’accés a segones residències per vies secundàries

Municipis valencians com Benidorm, Xeraco, Orpesa o Peníscola han bloquejat els camins i les carreteres secundàries que connecten amb les seves platges i zones residencials per obligar els vehicles a accedir-hi per les vies principals, on s'ubiquen els controls policials. L'objectiu és evitar que els ciutadans vulnerin les restriccions de mobilitat imposades per l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol per frenar la propagació del coronavirus.

durant la segona setmana del mes de març, quan el País Valencià va patir l'arribada de ciutadans del centre peninsular. En aquell moment

només comptabilitzava

148 casos de coronavirus. Aquest dijous ja suma 7.964 contagis i 767 morts. Aleshores, ciutats com Cullera o Gandia van decidir tancar les seves platges. Més contundent va ser l'executiu murcià, que va ordenar l'aïllament de localitats com Cartagena, San Pedro, Los Alcázares, San Javier, La Unión, Mazarrón i Águilas.

Múrcia aïlla les ciutats de costa i el País Valencià tanca tots els serveis per evitar l'expansió del coronavirus

Alertats per les possibles conseqüències de la nova arribada de ciutadans a segones residències, les localitats costaneres han incrementat les mesures de seguretat. A Calp han instal·lat tanques metàl·liques per evitar l'entrada al municipi, mentre que a Tavernes de la Valldigna han optat per vigilar les platges amb un dron. Les accions més contundents s'estan duent, però, en poblacions com Peníscola, Oliva i Cullera, on s'està identificant els ciutadans a les portes dels supermercats i altres llocs de gran afluència com farmàcies per verificar el seu lloc de residència habitual.

Aquestes actuacions de les administracions municipals se sumen a les de l'executiu espanyol, que dimarts va destacar que des que es va posar en marxa l'estat d'alarma i fins dilluns, 6 d'abril, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies locals havien detingut 454 persones al País Valencià i havien emès 49.212 propostes de sanció.