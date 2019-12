Nou candidats per a la tria del pròxim director general d'À Punt

Nou candidats s'han presentat a la convocatòria per elegir el nou director general d'À Punt. La xifra es podria ampliar si algun aspirant ha optat per enviar la proposta, que ha d'incloure un detall del projecte, per correu postal o mitjançant algun registre de la Generalitat Valenciana.

Juntament amb el nombre definitiu de candidats, cosa que no se sabrà fins la setmana que ve, l'altra gran incògnita per descobrir és si l'actual directora general de la corporació, Empar Marco, ha decidit optar a la reelecció, una circumstància que l'excorresponsal de TV3 s'ha negat a explicar fins ara.

Els que sí que han reconegut haver presentat candidatura són el també excorresponsal de TV3 i exdirector d'informatus de Canal 9 Juli Esteve, el guionista i editor Pau Vergara, el director del diari El Periódico de Aquí Pere Valenciano, el publicista Pepe Crespo, el productor Paco García Donet i els periodistes Artur Balaguer, Germà Arroyo i Alfred Costa, els tres vinculats a Canal 9. Destacat el fet que, fins el moment, no es coneix el nom de cap dona.

Ara una comissió haurà d'analitzar els projectes i reduir la llista de candidats a un màxim de tres, un període durant el qual l'ens mantindrà l'anonimat dels aspirants per no perjudicar la seva situació professional. Finalment, els tres finalistes, que sí que es faran públics, seran entrevistats pel consell rector d'À Punt, que triarà l'escollit.