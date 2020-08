Nou increment de contagis al País Valencià amb 789 positius en les últimes 48 hores

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat aquest dilluns de la detecció de 789 nous positius de coronavirus. Aquesta xifra mostra l'acumulació de positius del cap de setmana i suposa un increment de 99 casos respecte a divendres. El nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la crisi sanitària al País Valencià és de 24.126 persones i s'han fet un total de 820.049 proves PCR i tests ràpids.

S'ha registrat una nova víctima i, després de gairebé sis mesos de pandèmia, el nombre total arriba a les 1.510 persones. En aquests moments, al País Valencià hi ha 5.616 casos actius, és a dir, el 17,17% del total de positius. A més, hi ha 373 persones ingressades (+61) i 45 a l'UCI (+5). Pel que fa als brots, n'hi ha 22 més, 9 d'ells a la ciutat de València, i afecten 83 persones. Malgrat tot, cap dels nous brots supera els 8 casos. La xifra positiva del dia són les persones donades d'alta en les últimes 48 hores: 955 (+515), 25.584 des de l'inici de la pandèmia.

En relació amb les residències de persones grans, n'hi ha 36 amb almenys un cas positiu, tot i que la conselleria de Sanitat no especifica la quantitat total en cada centre. Aquesta xifra suposa el 75% dels geriàtrics de tot el País Valencià. També s'han detectat nous positius en cinc residències per a persones amb diversitat funcional i en tres centres de menors. En aquest cas, el departament de Sanitat tampoc ha concretat el nombre de contagiats en cada espai. Als geriàtrics s'han notificat tres nous positius entre els residents i cinc entre els treballadors. Actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari cinc residències al País Valencià.

Benigànim, confinada

Precisament avui, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha decretat el confinament del municipi de Benigànim (Vall d'Albaida) durant 14 dies per l'increment de la incidència del coronavirus a la localitat. Segons ha explicat la conselleria, la situació epidemiològica "evidencia un augment de la propagació del virus a la localitat, on s'ha produït un increment exponencial en la incidència d'aquesta malaltia". Sanitat ha assegurat que la incidència és "molt superior" a l'esperada, ja que s'ha passat d'un índex de 34,24 per 100.000 habitants el dia 16 d'agost a un de 994,46 en els últims set dies. A més, assenyalen que s'ha produït la pèrdua de traçabilitat dels casos.

Des d'aquesta vesprada han entrat en vigor les limitacions decretades pel govern valencià que restringeixen l'entrada i sortida de persones, excepte per anar al metge, a treballar, tornar al lloc de residència habitual, cuidar de persones grans, menors o dependents o qüestions de força major. Pocs dies abans de començar el curs escolar, també s'ha suspès l'activitat educativa i formativa presencial a tots els centres i nivells, incloent-hi les escoles infantils.