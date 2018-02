El Consell defensa el requisit lingüístic perquè "cal garantir" el dret dels ciutadans a ser atesos en valencià

La vicepresidenta i portaveu del govern valencià, Mónica Oltra, ha demanat al Partit Popular que "canviï la mirada" sobre el requisit lingüístic del valencià en l'accés a la funció pública i ha defensat que els ciutadans tenen dret a triar qualsevol de les dues llengües oficials per adreçar-se a l'administració i els empleats públics han de "poder garantir aquest dret".

Amb aquestes paraules, Oltra ha valorat la proposició presentada ahir pel PP a les Corts, on la formació conservadora reclama a l'executiu autonòmic que el valencià no sigui "un requisit excloent i una tanca per accedir a l'ocupació pública, concursar o promocionar amb proves selectives".

El valencià: mèrit i no requisit per als policies locals

En una pregunta posterior sobre el motiu pel qual el valencià no és requisit sinó mèrit en la recentment aprovada llei de coordinació de policies locals, Oltra ha defensat que els canvis s'han d'implementar de manera progressiva, tal com està plantejat en el projecte de la llei de la funció pública.

La portaveu del Consell ha assegurat que el que és important és el "concepte" i la "filosofia de fons" i que els ciutadans puguin "escollir la llengua en la qual volen relacionar-se amb l'administració". La dirigent ha reclamat diferenciar l'objectiu de la velocitat amb la qual s'assoleix.