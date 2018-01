Oltra acusa Rajoy i Montoro de passar de "l'amenaça al xantatge" amb el finançament autonòmic

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha assegurat avui que el president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, "han passat de l'amenaça al xantatge" en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat.

Oltra s'ha referit així a la retallada de 353 milions del govern espanyol en el finançament compromès per al País Valencià per al 2018, que modifica les xifres comunicades a finals de juliol pel ministeri d'Hisenda i que van servir per elaborar els pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2018, ja aprovats.

En una carta enviada a l'executiu valencià, el ministeri justifica la retallada "en vista de l'actual situació de pròrroga del pressupost del 2017" i afegeix que el nou càlcul, que està basat en els pressupostos de l'any passat, serà aplicable "als pagaments mensuals dels lliuraments a compte a partir del gener del 2018 fins que no es disposi d'un nou pressupost aprovat per a aquest exercici".

Segons ha dit la vicepresidenta Oltra als periodistes, amb aquesta iniciativa, Rajoy i Montoro "han passat de l'amenaça al xantatge", i "aquesta no és una bona manera" de relacionar-se entre administracions.

"El govern d'Espanya té un problema, i és que no sap dialogar, i com que no sap tirar endavant uns pressupostos generals de l'Estat, es dedica a fer xantatge a territoris com el valencià, que som la comunitat més mal finançada i amb menys despesa pública per habitant que la resta de comunitats", ha afirmat Oltra.

La vicepresidenta també ha criticat la petició del delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan José Moragues, perquè formacions com el PSOE i Compromís votin a favor d'uns pressupostos generals que Oltra ha qualificat "d'antisocials" i que "aprofundeixen el problema territorial". Segons la seva opinió, Rajoy i Montoro són "un problema per a Espanya".