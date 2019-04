L'alcalde d'Ontinyent abandona el PSPV després de ser imputat per la seva gestió en la Diputació de València

L'alcalde d'Ontinyent (Vall d'Albaida), Jorge Rodríguez, ha anunciat que marxa del PSPV després de l'aixecament del secret del sumari del cas Alqueria, en el qual figura com a imputat per la seva gestió al capdavant de la Diputació de València. Rodríguez, que ha explicat la seva decisió mitjançant un comunicat, ha garantit que no encapçalarà la candidatura socialista, però no ha concretat si concorrerà a les eleccions municipals amb unes altres sigles.

L'expresident provincial ha afirmat que ha pres la decisió després d'una reunió d'última hora amb el secretari d'organització, José Muñoz, amb l'objectiu de reduir la "pressió" al partit enmig d'unes eleccions "clau per al futur del país". Rodríguez ha aprofitat el comunicat per defensar la seva innocència, i sobre el seu futur polític ha afirmat que "sempre" farà allò que més beneficiï la ciutat d'Ontinyent, que és "l'única" a la qual es deu.

Abans de la publicació del comunicat de Rodríguez, el mateix president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig, havia demanat al dirigent d'Ontinyent que assumís responsabilitats polítiques. "Ara mateix encara no tinc tota la informació, però sempre he dit que més enllà de les responsabilitats jurídiques cal assumir les responsabilitats polítiques. En les properes hores hi haurà novetats", va avançar Puig.

2 milions d'euros en set contractacions irregulars

Poc abans, i en un altre comunicat, Rodríguez anunciava que demanarà declarar tan aviat com sigui possible per aclarir, "punt per punt", un assumpte que al seu judici "no té cap recorregut penal". A més, afegia que demanarà al jutge instructor l'arxivament de la causa on figura com a imputat en considerar que, "en el pitjor dels casos, es tracta d'un assumpte merament administratiu".

En el sumari del cas, al qual ha tingut accés l'agència Efe, la UDEF ha xifrat en prop de dos milions d'euros el cost per a les arques públiques que hauria suposat la contractació, durant tota la legislatura, de les set persones suposadament col·locades irregularment a la Diputació de València la tardor del 2015.