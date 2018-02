El PP vincula la reforma constitucional del govern valencià amb la celebració de "referèndums il·legals"

La presidenta del Partit Popular del País Valencià Isabel Bonig ha assegurat avui que la proposta de reforma de la Constitució presentada ahir pel govern valencià aborda àmbits que no són "competència de la Generalitat Valenciana" i ha preguntat si la iniciativa "pretén donar cobertura als referèndums il·legals de separació i trencament com hem vist a Catalunya".

"Puig no només es dedica a enfrontar als valencians, sinó que ara, vol fer un pas més i dividir el propi PSOE. Quan parla d'estat federal asimètric a què es refereix? Quina diferència hi ha entre un estat autonòmic i un estat federal? Quan parla d'asimetria ¿vol dir que tots els espanyols no som iguals davant la llei?", ha reclamat Bonig.

La líder del PP valencià ha assegurat que "dóna la sensació que Puig no s'ha llegit la Constitució actual, que garanteix la igualtat dels espanyols davant la llei, els drets, la solidaritat entre territoris, i el principi de lleialtat institucional". Bonig ha reclamat conèixer si Puig ha consultat la seva iniciativa amb altres barons socialistes. "Què opinarà Pedro Sánchez de la proposta que Espanya sigui plurinacional? Significa que Puig està reconeixent trencar el principi de la unitat d'Espanya? Ha parlat amb Susana Díaz, amb Extremadura, Astúries, Castella-Lleó, Castella-la Manxa o Aragó?

Bonig també ha acusat l'executiu de PSPV i Compromís de "no comptar amb el Partit Popular", un fet que ha qualificat "d'inàudit" perquè "qualsevol reforma constitucional necessita d'un ampli consens i, per tant, necessita del PP". La dirigent conservadora ha demanat a Puig que en l'any que queda de legislatura "es posi a treballar i que deixi aquest problema al Congrés, on hi ha una comissió de treball sobre això".