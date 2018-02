El PP diu que Camps no té "res a veure" amb el seu partit

Els portaveus del PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans a les Corts han insistit avui que l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha de deixar el seu càrrec al Consell Jurídic Consultiu (CJC) després de la seva nova imputació, la segona per l'organització de la cursa de Fórmula 1, i que el Partit Popular hagi assegurat que Camps no té "res a veure" amb la formació conservadora.

Així ho ha assegurat la portaveu adjunta del grup popular i secretària general del PP valencià, Eva Ortiz, que ha manifestat que Camps no té "res a veure ni institucional ni orgànicament amb el PP". Preguntada sobre quan es resoldrà l'expedient informatiu que se li va obrir a Camps després de ser imputat en el cas de la Fórmula 1, la dirigent conservadora ha contestat que els estatuts del PP marquen que aquest procediment va "totalment en paral·lel a l'acció de la justícia", i que per tant, finalitzarà "en funció de com prosperi" el procés als tribunals.

Compromís: "El PP és una màfia"

El portaveu del grup socialista, Manuel Mata, ha assegurat que Camps "ha d'abandonar" el Consell Jurídic Consultiu, ja que "no es tracta només que ell estigui imputat", sinó que els col·laboradors que va triar "han confessat ser uns delinqüents".

Des de Compromís, Fran Ferri ha afirmat que el PP ha estat "una màfia instal·lada al govern de la Generalitat, que jugava amb els diners dels valencians per a benefici propi".

El portaveu de Podem, Antonio Estañ, ha assegurat que fa quinze dies les Corts van aprovar sense cap vot en contra que Camps "era indigne de romandre en les institucions valencianes", i ha considerat "la culminació de la vergonya" que l'expresident surti avui del CJC per dirigir-se al jutjat per una nova imputació.

Pel que fa a Ciutadans, Mari Carmen Sánchez ha afirmat que Camps "ja té evidències més que suficients com perquè es replantegi realment la seva sortida del Consell Jurídic Consultiu", ja que malgrat que ja no és president de la Generalitat "segueix fent un mal terrible" al País Valencià.