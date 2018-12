El PP defensa que el finançament del PSPV i el Bloc hauria acabat als tribunals si no fos per la prescripció

La comissió d'investigació de les Corts Valencianes sobre el finançament del PSPV i del Bloc Nacionalista Valencià durant les campanyes electorals del 2007 i el 2008 s'ha iniciat avui amb la compareixença de l'impulsor de la denúncia, el diputat del Partit Popular José Císcar, que ha tornat a atorgar versemblança als fets i que ha reiterat que, si no haguessin prescrit, avui dirigents dels dos partits estarien asseguts al banc dels acusats. Per la seva banda, els responsables del Bloc han negat qualsevol irregularitat i han citat reiteradament la resolució judicial que va tancar la porta a investigació ( encara oberta en cas del PSPV) sobre el partit valencianista per la prescripció dels fets.

El primer a contestar les preguntes de la comissió ha sigut José Císcar, que ha explicat que al juliol del 2016 un periodista del diari 'ABC' va contactar amb ell perquè havia rebut documentació que podria estar relacionada amb un hipotètic finançament il·legal del PSPV i el Bloc. Es tractava de suposades fotocòpies de correus electrònics (tenien els remitents i els destinataris esborrats), factures i fulls de comptabilitat. En rastrejar la documentació, els populars van comprovar que els actes de partits citats a la documentació eren reals. Més endavant, segons el relat del dirigent conservador, un informe policial va establir correlacions entre les factures de l'agència de comunicació i marquèting Crespo Gomar a empreses privades i els treballs de la mercantil al PSPV i el Bloc, un fet que segons Císcar va fer que "tot passés de versemblant a probable". Finalment, un segon informe policial va encreuar la documentació aportada amb la informació fiscal facilitada per diferents empreses i hi va trobar coincidències, "amb això, el que semblava probable va passar a semblar veraç", ha defensat Císcar.

Morera nega irregularitats

Les acusacions del diputat popular les ha negat reiteradament l'ex coordinador nacional del Bloc i actual president (càrrec més honorífic que executiu) de la formació i de les Corts Valencianes, Enric Morera, que ha defensat que el seu partit "no va gastar més diners en la campanya" que els que van reflectir en la comptabilitat pública" i ha reiterat la falsedat dels documents aportats per Císcar, la veracitat dels quals no ha sigut capaç de garantir el mateix diputat del PP.

Morera ha assegurat que "mai a la vida" cap empresa ha pagat despeses del Bloc i que el Tribunal de Comptes no ha posat "objeccions" al finançament del partit. L'exlíder de la formació també ha reiterat les seves al·lusions a la resolució judicial que va tancar la porta a investigació sobre el partit valencianista per la prescripció d'uns fets sobre els quals el mateix partit va admetre no guardar totes les factures.