El PP insisteix a reprovar el president de les Corts Valencianes per haver criticat l'empresonament dels polítics catalans

El Partit Popular del País Valencià ha registrat avui davant la mesa de les Corts una proposta no de llei de tramitació especial d'urgència per demanar la reprovació del president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Els conservadors troben inadmissibles les paraules del també dirigent del Bloc Nacionalista Valencià, la principal formació de la coalició Compromís, que diumenge va defensar al seu compte de Twitter que no té "cap sentit ni base jurídica mantenir en presó preventiva" els exconsellers i dirigents catalans empresonats pel Procés. En concret, Morera s'ha referit als exconsellers Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa; a l'exvicepresident Oriol Junqueras; a l'expresidenta del Parlament català Carme Forcadell; a l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Tot i la petició de reprovació, la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ha assegurat que Morera és "totalment lliure de pensar el que consideri sobre aquesta o qualsevol altra qüestió", però que el fet de ser la segona autoritat del País Valencià li impedeix "fer manifestacions pròximes a l'apologia del delicte i acusar veladament els jutges d'una suposada falsificació i posar en dubte l'estat de dret".

Contràriament a les crítiques del Partit Popular, el president de les Corts Valencianes ha rebut el suport del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, i de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, també de Compromís, que han defensat el dret a la llibertat d'expressió.