El PP valencià recorre l'Oficina de Drets Lingüístics perquè obre la porta a "la delació entre ciutadans"

El Tribunal Superior de Justícia (TSJPV) del País Valencià ha admès a tràmit el recurs interposat pel Partit Popular contra l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana. Així ho ha donat a conèixer aquest dilluns en conferència de premsa el síndic adjunt del grup popular a les Corts Valencianes, Jorge Bellver, i la diputada portaveu de Justícia María José Ferrer San-Segundo.

Els dos dirigents han defensat el recurs perquè el decret "envaeix competències", suposa "un primer pas per fer veure com a normal la delació i denúncia entre ciutadans" i "altera la convivència". Els diputats populars han assegurat que la seva mesura coincideix amb els informes previs del Consell Jurídic Consultiu i els de la sotssecretaria de la conselleria d'Educació.

Ferrer San-Segundo ha afegit que l'Oficina de Drets Lingüístics suposa una "imposició als ciutadans d'obligacions que afecten l'exercici dels seus drets i llibertats en l'àmbit de les relacions privades". En el mateix sentit, la portaveu popular ha considerat que hi ha una invasió de competències i "una vulneració del principi de legalitat en l'aplicació del decret a l'àmbit de les relacions privades". La dirigent del PP ha defensat que la llengua cal fomentar-la, però no "imposar-la", i ha assegurat que són molts els valencians que no volen "una imposició generalitzada i un conflicte que ja s'està produint a Catalunya i les Illes Balears".

Objectiu: garantir els drets lingüístics

Adscrita a la direcció general de Política lingüística, l'Oficina de Drets Lingüístics té com a objectiu "garantir els drets lingüístics de la ciutadania, emparats i reconeguts en l'ús de les llengües oficials de l'Estatut valencià", segons la informació de la seva aprovació pel ple del Consell al novembre.

Entre les seves funcions hi ha recollir, tramitar i atendre les reclamacions, suggeriments i consultes que es realitzin en relació amb el compliment dels drets lingüístics, així com col·laborar i assessorar, en el seu àmbit d'actuació, en tot el que faci referència a la protecció i el desenvolupament dels esmentats drets. La presentació de les reclamacions serà preferentment electrònica, tot i que també es podran fer de forma presencial.